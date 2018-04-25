У Німеччині поліція провела операцію у таборі для біженців

Підрозділ поліції спеціального призначення у четвер, 3 травня, провів масштабну операцію у гуртожитку для біженців у місті Ельванген, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Під час операції затримано 23-річного шукача притулку з Того, якого два дні тому намагалися вислати з Німеччини, проте цього не відбулося через спротив інших мешканців гуртожитку.

Тепер тоголезця та ще 17 осіб переведуть до інших гуртожитків. "Ми не допустимо появи зон, вільних від дотримання закону, на кшталт тієї, що виникла тут", - заявив Бернгард Вебер (Bernhard Weber), заступник керівника управління поліції Ельвангена.

Під час операції також виявили п'ятьох осіб, яких підозрюють у крадіжках чи злочинах, пов'язаних з наркотиками. Щодо 27 осіб можуть порушити справу через опір представникам правоохоронних органів.

Загалом участь в операції у гуртожитку для біженців взяли понад 100 поліцейських.

"Ляпас законослухняному населенню"

У таборі в Ельвагені проживають близько 500 людей, переважно з Нігерії, Гвінеї та Камеруну. 1 травня поліція міста зіткнулася там із безпрецедентною ситуацією. Четверо співробітників намагались видворити шукача притулку з Того до Італії. Однак до 200 африканців, які мешкали у тому самому гуртожитку, вчинили опір, який був настільки масивним, що поліцейським довелося відступити.

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав інцидент в Ельвангені "ляпасом законослухняному населенню", як цитує AFP. "Неприпустимо таким чином зневажати гостинністю", - наголосив Зеегофер під час прес-конференції у Берліні 3 травня.