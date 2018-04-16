У Німеччині повертають у корисний обіг дві третини відходів

Німеччина - лідер Євросоюзу з повторного використання відходів. Тут у корисний обіг повертають 66 відсотків викинутого. Водночас німці і викидають найбільше сміття в ЄС.
Жодна європейська країна не переробляє і не використовує вдруге стільки ж відходів, як Німеччина. Частка повернення сміття в корисний обіг у Німеччині становить 66 відсотків. У середньому по Європі показник утилізації складає 46 відсотків. Такі результати дослідження оприлюднив у середу, 18 квітня, Німецький інститут економіки (IW) в Кельні, інформує агенція AFP.
За Німеччиною в рейтингу країн з найбільш ефективною переробкою сміття розташувалися Австрія - тут частка повернення відходів становить 58 відсотків - та Словенія з Бельгією (по 54 відсотки). Посередині розташувалися Швеція (48,9 відсотка), Франція (41,7 відсотка) та Іспанія (29,7 відсотка). Найменш ефективними в питанні вторинної переробки відходів виявилися Греція (17 відсотків), Румунія (13,3 відсотка) та Мальта (7,1 відсотка).
Водночас дослідники Німеччині за надмірну кількість сміття на душу населення порівняно з середньоєвропейським показником, який становить 482 кілограма на людину. Згідно з дослідженням IW кожен німець у 2016 році викинув 626 кілограмів сміття. Більше сміття в ЄС у 2016 році "назбирали" лише мешканці Данії - 777 кілограмів на кожного.
У Євросоюзі хочуть і надалі збільшувати частку корисної утилізації сміття. Так до 2025 року кожна держава Євросоюзу має підвищити нормативну частку повернення відходів до 55 відсотків, а до 2035 року - до 65 відсотків.
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