 У Німеччині побільшало потенційно небезпечних ісламістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

У Німеччині побільшало потенційно небезпечних ісламістів

Німецькі спецслужби нарахували 760 ісламістів, що становлять потенційну небезпеку. Водночас значно скоротилася терористична загроза з боку правих та лівих екстремістів, кажуть правоохоронці.

Федеральне управління з кримінальних справ

Статистика за березень свідчить про зростання кількості потенційно небезпечних ісламістів

На сьогоднішній день аналітики Федерального управління з кримінальних справ Німеччини (BKA) нарахували 760 ісламістів, що становлять потенційну небезпеку. Про це в суботу, 31 березня, повідомили журналістам інформагенції dpa в самому відомстві. За даними BKA, порівняно з лютим цього року у березні небезпечних ісламістів побільшало на 10 осіб. Також повідомляється, що більше половини з цих ісламістів перебувають на території ФРН. 153 таких особи сидять за ґратами, йдеться в повідомленні.

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Загалом німецькі спецслужби нарахували 980 осіб, котрі з 2012 року, тобто з початку активних бойових дій у Сирії, виїхали з Німеччини до кризових регіонів. Ще в лютому цього року таких осіб налічувалося 970, зазначається в повідомленні.

Менше терористичних загроз з боку правих та лівих радикалів

Водночас помічено істотне скорочення терористичної загрози з боку правих та лівих радикалів. На сьогодні 26 членів правих екстремістських груп вважаються такими, що становлять потенційну загрозу. Потенційно небезпечних лівих екстремістів - двоє.

Згідно з нормами класифікації, особою, що становить потенційну загрозу, вважається той, хто міг би скоїти серйозні злочини на політичному ґрунті. До таких злочинів належать зокрема державна зрада, загроза існуванню демократичної правової держави та загроза зовнішній безпеці.
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