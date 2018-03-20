У Німеччині - масштабні страйки працівників комунального транспорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

У багатьох містах Німеччини вже другий день поспіль страйкують працівники підтриємств комунального транспорту, вимагаючи підвищення заробітної плати. У вівторок, 20 березня, на роботу не вийшли близько 35 тисяч водіїв та інших працівників комунального транспорту низки міст у федеральних землях Північний Рейн - Вестфалія, Баварія, Шлезвіг-Гольштейн, Баден-Вюртемберг та Мекленбург - Передня Померанія. Лише в найбільш густонаселеній землі Північний Рейн - Вестфалія на заході країни у вівторок стракували близько 26 тисяч працівників.

Масштабні страйки проходять і в середу, 21 березня. У цей день вони торкнулися, зокрема, транспортників таких великих міст, як Гамбург, Кельн, Дюссельдорф, Бонн, Дортмунд, Бохум, Ессен та низки інших густонаселених регіонів на заході країни. Лише в Гамбурзі та Кельні проживає разом майже чотири мільйони людей.

Організатори та учасники акції протесту вимагають підвищення заробітної плати мінімум на 200 євро на місяць, а також збільшення грошових винагород для практикантів на 100 євро на місяць. Роботодавці відхиляють ці вимоги. Остаточні переговори з метою встановлення прийнятних для всіх тарифів оплати праці між підприємствами і профспілками мають відбутися 15 та 16 квітня.