 У Німеччині знайшли можливого учасника вбивств у Бабиному Яру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

У Німеччині знайшли можливого учасника вбивств у Бабиному Яру

96-річний громадянин Німеччини міг у складі дивізії "Ваффен-СС" брати участь в масових вбивствах в Бабиному Яру в Києві. Це перевірить прокуратура.

Меморіал жертвам масових убивств у Бабиному Яру в Києві

Меморіал жертвам масових убивств у Бабиному Яру в Києві

Прокуратура німецького міста Кассель почала перевірку з приводу можливої причетності 96-річного громадянина Німеччини до вбивства євреїв, ромів і радянських військовополонених у Бабиному Яру в Києві в 1941 році. Про це в середу, 4 квітня, повідомив представник прокуратури.

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Оскар Ґренінг, відомий як "бухгалтер Освенціма", помер минулої п'ятниці. 96-річний чоловік мав відбути чотири роки покарання за причетність до злочинів нацистів. (12.03.2018)

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший табір смерті в Освенцімі. (27.01.2017)

Підозрюваний проживає в окрузі Швальм-Едер (між Франкфуртом-на-Майні і Ганновером) і міг проходити службу в дивізії "Ваффен-СС", яка брала участь в злочині в Бабиному Яру. Німецька прокуратура зацікавилася ймовірним колишнім есесівцем після звернення ізраїльського Центру Симона Візенталя, який встановив його причетність до злочинів.

"Бухгалтер Освенціма"

У березні в Німеччині у віці 96 років помер Оскар Ґренінґ (Oskar Gröning), який отримав прізвисько "бухгалтер Освенцима". Оскар Ґренінґ, засуджений в липні 2015 року судом міста Люнебург до чотирьох років позбавлення волі за пособництво вбивству не менше 300 тисяч людей,помер у лікарні, так і не просидівши ні дня в тюрмі.

Справа Оскара Ґренінґа отримала широкий резонанс, оскільки вперше в співучасті в убивствах був визнаний співробітник концентраційного табору, який особисто у вбивствах участі не брав.

З вересня 1942 року по жовтень 1944 року есесівець Оскар Ґренінґ завідував в Освенцімі грошима та цінними речами депортованих. Він перераховував гроші, знайдені в багажі в'язнів, сортував їх і відправляв в управління СС в Берліні.
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