У Німеччині зловили хижаків-утікачів із зоопарку

Двох левів, двох тигрів та ягуара, котрі раніше вирвалися на волю з зоопарку в німецькому місті Люнебах, упіймали. Про це в п'ятницю, 1 червня, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AFP. За наявними даними, всі звірі знову перебувають у вольєрах. На даний момент фахівці перевіряють огорожу в зоопарку, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, інцидент стався зранку цього ж дня в регіоні Айфель, що в землі Рейнланд-Пфальц. Разом із левами, тиграми та ягуаром зі звіринця втік також ведмідь, проте його майже одразу пристрелили. Місцеве населення попередили про підвищену небезпеку та попросили залишатися у помешканнях.

Як припускають фахівці, загородження, за яким тримали тварин, пошкодила негода - напередодні та в ніч на п'ятницю на заході Німеччини вирувала буря з поривчастим вітром. До пошуку тварин залучили поліцію та рятувальні служби.

Айфельський зоопарк в Люнебаху розташований за кілька десятків кілометрів від кордону з Бельгією та Люксембургом. Загалом там перебуває близько шістдесяти екзотичних та місцевих видів тварин.

Дивитись відео 00:45 Now live 00:45 хв Поділитись У Берлінському зоопарку тішаться потомству білих ведмедів (13.01.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2VmR7 У Берлінському зоопарку тішаться потомству білих ведмедів (13.01.2017)