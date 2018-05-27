 У Німеччині зловили хижаків-утікачів із зоопарку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

У Німеччині зловили хижаків-утікачів із зоопарку

Фахівцям вдалося упіймати двох левів, двох тигрів та одного ягуара, котрі раніше втекли із зоопарку в німецькому регіоні Айфель. Ведмедя-втікача застрелили.

Хижі тварини

До вольєра повернули двох левів, двох тигрів та ягуара

Двох левів, двох тигрів та ягуара, котрі раніше вирвалися на волю з зоопарку в німецькому місті Люнебах, упіймали. Про це в п'ятницю, 1 червня, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AFP. За наявними даними, всі звірі знову перебувають у вольєрах. На даний момент фахівці перевіряють огорожу в зоопарку, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, інцидент стався зранку цього ж дня в регіоні Айфель, що в землі Рейнланд-Пфальц. Разом із левами, тиграми та ягуаром зі звіринця втік також ведмідь, проте його майже одразу пристрелили. Місцеве населення попередили про підвищену небезпеку та попросили залишатися у помешканнях.

Як припускають фахівці, загородження, за яким тримали тварин, пошкодила  негода - напередодні та в ніч на п'ятницю на заході Німеччини вирувала буря з поривчастим вітром. До пошуку тварин залучили поліцію та рятувальні служби.

Айфельський зоопарк в Люнебаху розташований за кілька десятків кілометрів від кордону з Бельгією та Люксембургом. Загалом там перебуває близько шістдесяти екзотичних та місцевих видів тварин.

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У Берлінському зоопарку тішаться потомству білих ведмедів (13.01.2017)

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Десятки пожежних локалізували вогонь у найстаршому в світі зоопарку, персонал оцінює ситуацію та шукає зниклого трубкозуба. Причини надзвичайної ситуації встановлюють. (23.12.2017)  

З німецького зоопарку втекли хижаки - ведмедя вже застрелили

У німецькому регіоні Айфель із зоопарку втекли леви, тигри, ягуар та ведмідь. Імовірна причина - загородження у зоопарку пошкодила негода. Ведмедя знайшли і застрелили. Місцевим мешканцям радять лишатися вдома. (01.06.2018)  

Пожежа у зоопарку Лондона: постраждали люди і тварини

Внаслідок пожежі у Лондонському зоопарку загинув трубкозуб, вісьмом людям було надано медичну допомогу, чотирьох сурикатів досі шукають. (23.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

У Берлінському зоопарку тішаться потомству білих ведмедів (13.01.2017)  

Як святкують Хелловін у Лондонському зоопарку (30.10.2017)  

Докладно

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