У Німеччині зафіксували рекордну кількість авто на душу населення

У Німеччині нараховується 555 автівок на тисячу мешканців. Дані 2016 року вказують на наразі найвищий рівень моторизації населення, зафіксований колись у німецькій історії, повідомили у вівторок, 3 квітня, у Федеральному статистичному відомстві країни.

Згідно з даними європейського статистичного відомства Eurostat, у 2015 році на тисячу мешканців ФРН нараховувалось 548 автомобілів, а роком раніше - 547.

Водночас у порівняльній статистиці з іншими країнами ЄС Німеччина зайняла лише сьоме місце за рівнем моторизації населення. Лідером у 2016 році став Люксембург із 662-ма автомобілями на тисячу осіб. Також вищі показники моторизації, аніж в Німеччині, продемонстрували Італія (625 автівок), Фінляндія (604) та Польща (571).

Найнижчий показник кількості автомобілів має Румунія - 261 автівка на тисячу осіб, однак у цьому випадку Євростат посилається на показники 2015 року.

Водночас дослідники вказують на тенденцію німецької молоді купувати меншу кількість автівок, інформує німецька медіакомпанія Deutschlandfunk. Так, молоді люди від 18-ти до 30-ти років купують вдвічі менше автомобілів, аніж 25 років тому. Особливо ця тенденція простежується у великих містах Німеччини - Гамбурзі, Мюнхені та Берліні, де дедалі більше відстаней жителі долають без використання авто.