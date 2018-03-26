 У Німеччині дозволили будівництво ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2018
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Економіка

У Німеччині дозволили будівництво "Північного потоку-2"

У Німеччині тепер видано дозвіл на будівництво газогону "Північний потік-2" на всій німецькій ділянці Балтійського моря. У Nord Stream 2 раді цьому рішенню.

Донька російського Газпрому Nord Stream 2 планує невдовзі розпочати будівництво газопроводу

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Федеральне управління морського судноплавства та гідрографії Німеччини дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах виключної економічної зони у Балтійському морі. Спорудження газопроводу довжиною 31 кілометр уздовж цієї зони не перешкоджатиме ні судноплавству, ні довкіллю, заявили у відомстві у вівторок, 27 березня, інформує агенція dpa.

Як повідомлялося, 12 грудня минулого року Гірниче управління німецького міста Штральзунд видало перший частковий дозвіл на будівництво газопроводу. Таким чином, наразі наявні всі дозволи для початку спорудження газопроводу.

У компанії Nord Stream 2, засновником і єдиним акціонером якої є "Газпром", привітали видачу дозволів. "Ми раді, що відтепер наявні всі необхідні дозволи для загалом 85-кілометрової німецької ділянки", - заявив менеджер компанії Єнс Ланґе (Jens Lange).

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Як повідомив Петро Порошенко, під час майбутнього візиту до Німеччини, що відбудеться найближчим часом, йтиметься про питання будівництва газогону "Північний потік-2", (07.03.2018)

Спікери парламентів Польщі, Латвії і Литви підписали документ, у якому висловлюють занепокоєння щодо енергетичної безпеки Європи через будівництво "Північного потоку-2". Раніше його підписали Україна і Молдова. (11.03.2018)

Нагадаємо, раніше проти спорудження другої черги газогону "Північний потік" виступили окремі німецькі парламентарі. Крім того, німецьке природозахисне об'єднання Nabu оскаржило дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" в Німеччині, який компанія Nord Stream 2 отримала раніше. Екологи подали позов до Вищого адміністративного суду землі Мекленбург-Передня Померанія проти рішення гірничого управління німецького міста Штральзунд. Тим самим Nabu намагається запобігти запланованому на травень початку будівельних робіт.

Nord Stream 2 має намір почати будівництво в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Проти проекту активновиступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії.
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