У Німеччині вшанували пам'ять загиблих під час народного повстання в НДР

У містах Німеччини в східних федеральних землях в неділю, 17 червня, відбулися заходи до 65-ї річниці народного повстання 1953 року в НДР. У Берліні пам'ять жертв, які загинули внаслідок придушення повстання радянськими військами, вшанували, серед інших, бургомістр німецької столиці Міхаель Мюллер (Michael Müller) і уповноважена уряду ФРН з питань культури і ЗМІ Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters).

"Ми зобов'язані донести до молодого покоління, наскільки важко було досягнуто наших демократичних свобод, і які загрози тоталітарні ідеології несуть для демократії і прав людини", - заявила Ґрюттерс під час виступу біля меморіалу загиблим берлінцям на кладовищі на Зеештрассе, цитує агентство edp. За її словами, 17 червня залишиться важливим днем ​​в історії свободи Німеччини і Європи. Своєю чергою Мюллер наголосив, що "17 червня і досі ясно показує, як тяжко свобода виборюється і як сильно ми повинні її щоденно захищати".

Повстання 1953 року

Народне повстання в НДР розпочалося 17 червня 1953 року одразу в кількох містах країни. Спочатку робітники промислових підприємств виступали проти збільшення виробничих норм, потім на демонстрації з вимогою проведення вільних виборів вийшли кілька сотень тисяч східних німців. Повстання було жорстко придушене розміщеними в НДР радянськими військами.

Точне число жертв придушення повстання в НДР невідомо. Загинули понад 50 людей, сотні людей отримали поранення. Не менше 15 тисяч осіб були заарештовані.