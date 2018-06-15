 У Німеччині вшанували пам′ять загиблих під час народного повстання в НДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

У Німеччині вшанували пам'ять загиблих під час народного повстання в НДР

У Німеччині згадують загиблих при придушенні повстання, яке відбулося в НДР в 1953 році. Політики під час вшанування пам'яті жертв закликали не забувати про ціну свободи.

Міхаель Мюллер та Моніка Ґрюттерс покладають квіти до меморіалу загиблим протестувальникам

Міхаель Мюллер та Моніка Ґрюттерс покладають квіти до меморіалу загиблим протестувальникам

У містах Німеччини в східних федеральних землях в неділю, 17 червня, відбулися заходи до 65-ї річниці народного повстання 1953 року в НДР. У Берліні пам'ять жертв, які загинули внаслідок придушення повстання радянськими військами, вшанували, серед інших, бургомістр німецької столиці Міхаель Мюллер (Michael Müller) і уповноважена уряду ФРН з питань культури і ЗМІ Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters).

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"Ми зобов'язані донести до молодого покоління, наскільки важко було досягнуто наших демократичних свобод, і які загрози тоталітарні ідеології несуть для демократії і прав людини", - заявила Ґрюттерс під час виступу біля меморіалу загиблим берлінцям на кладовищі на Зеештрассе, цитує агентство edp. За її словами, 17 червня залишиться важливим днем ​​в історії свободи Німеччини і Європи. Своєю чергою Мюллер наголосив, що "17 червня і досі ясно показує, як тяжко свобода виборюється і як сильно ми повинні її щоденно захищати".

Повстання 1953 року

Народне повстання в НДР розпочалося 17 червня 1953 року одразу в кількох містах країни. Спочатку робітники промислових підприємств виступали проти збільшення виробничих норм, потім на демонстрації з вимогою проведення вільних виборів вийшли кілька сотень тисяч східних німців. Повстання було жорстко придушене розміщеними в НДР радянськими військами.

Точне число жертв придушення повстання в НДР невідомо. Загинули понад 50 людей, сотні людей отримали поранення. Не менше 15 тисяч осіб були заарештовані.

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