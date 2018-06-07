 У Німеччині вирішили, за скільки грамів марихуани можна не боятися покарання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

У Німеччині вирішили, за скільки грамів марихуани можна не боятися покарання

Німецькі міністри юстиції погодили, що володіння максимум шістьма грамами канабісу в більшості випадків не тягнутиме за собою кримінальної відповідальності, якщо речовину використовують для власних потреб.

Володіння максимум шістьма грамами канабісу навряд чи призведе до кримінальної відповідальності в Німеччині

Володіння максимум шістьма грамами канабісу навряд чи призведе до кримінальної відповідальності в Німеччині

Міністри юстиції німецьких земель вирішили встановити єдиний для всієї країни поріг володіння особою канабісом, до якого прокуратури зможуть автоматично закривати кримінальні провадження. У четвер, 7 червня, міністри погодили встановлення межі в шість грамів марихуани, повідомив міністр юстиції Баден-Вюртембергу Гідо Вольф (Guido Wolf).

Ідеться про володіння марихуаною для особистих потреб. До сих пір ця межа в різних землях ФРН була різною і коливалась від шести до 15 грамів на людину. Наприклад, у землях Північній Рейн-Вестфалія, Тюрінгія і Рейнланд-Пфальц вона становила десять грамів, а у Берліні - 15. У інших 12 землях кримінальні справи майже завжди автоматично закривалися при виявленні до шести грамів марихуани.

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За словами Вольфа, встановлення верхньої межі володіння марихуаною вже є давно необхідним, оскільки влада має переслідувати наркозлочинців, а не займатися дрібними випадками осіб, які лише вживають маріахуану, але не мають жодної причетності до її розповсюдження.

В березні 2017 року у Німеччині вперше дозволили використовувати канабіс як лікарський засіб. З 2019 року лікарські препарати планується виробляти не тільки з імпортованої канабісу, але також з конопель, вирощених на території ФРН. До того часу мають завершитись всі необхідні процедури в рамках ЄС щодо цього.

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