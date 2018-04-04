 У німецькому Мюнстері автомобіль в′їхав у натовп, є загиблі та травмовані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2018
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Новини

У німецькому Мюнстері автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та травмовані

У МВС Німеччини підтвердили загибель трьох людей, а також водія мікроавтобуса, ще кілька десятків осіб травмовані. Поліція не виключає терористичного підґрунтя інциденту.

Поліція та автомобілі швидкої поблизу місця скоєння наїзду в центрі Мюнстера, 7 квітня 2018

Поліція та автомобілі швидкої поблизу місця скоєння наїзду в центрі Мюнстера, 7 квітня 2018

У німецькому місті Мюнстер вантажний мікроавтобус у суботу, 7 квітня, скоїв наїзд на натовп. Унаслідок інциденту загинули кілька людей. Ще близько 30 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в поліції. Наїзд було скоєно поблизу ресторану Kiepenkerl в центральній частині міста. 

У міністерстві внутрішніх справ країни повідомили агентству dpa, що внаслідок наїзду загинули три людини, а також водій мікроавтобуса.  

За словами речника місцевих правоохоронців, ймовірний нападник - водій транспортного засобу - застрелився в мікроавтобусі після скоєння наїзду. Серед версій, які розглядає поліція, - й терористичний акт, повідомив речник. На даний момент у місті проводиться масштабна операція поліції. Жителям рекомендують триматися подалі від центральної частини міста, а також уникати спекуляцій та поширення неперевіреної інформації.

Спецоперація поліції в центрі Мюнстера, 7 квітня

Спецоперація поліції в центрі Мюнстера, 7 квітня

У поліції повідомили, що перевіряють інформацію про двох чоловіків, які нібито вистрибнули з мікроавтобуса перед наїздом. За словами речниці поліції, шестеро травмованих перебувають у критичному стані. 

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