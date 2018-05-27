 У німецькому відомстві з питань біженців виявили діру для маніпуляцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

У німецькому відомстві з питань біженців виявили діру для маніпуляцій

Цифрова система міграційного відомства Німеччини надає можливість вільно "коригувати" документи. Безпекову діру виявили під час розслідування скандалу з наданням притулку, результати якого цитує газета Tagesspiegel.

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В електронній системі документообігу німецького Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) виявили діру, яка уможливлює махінації. Теоретично, тисячі чиновників установи могли б за бажанням змінювати дані, внесені щодо клопотань про надання притулку. Про це йдеться у внутрішньому звіті BAMF щодо розслідування афери з неправомірним наданням притулку, який вивчила газета Tagesspiegel та пише про це в п'ятницю, 1 червня.

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У базі даних Maris відомство обробляє усі документи з близько двох мільйонів справ щодо надання притулку. Виявилося, що кожен другий співробітник може змінювати будь-які документи у них, зокрема, також вплинути і на процес розгляду справи: наприклад, замість слухання призначити анкетування. У першому випадку чиновники ретельніше перевіряють походження прохача та його підстави для отримання притулку. За даними звіту, учасники скандалу з неправомірним наданням притулку у Бремені якраз і використовували цю програмну діру.

Афера у BAMF

У квітні стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення BAMF підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх правових підстав у 2013-2016 роках. Разом з нею у справі проходять ще п'ятеро чиновників та перекладач. Проводяться відповідні слідчі дії.

Чи мала місце передача коштів в обмін на дії чиновниці, невідомо. Як мінімум ідеться про "подарунок" у вигляді запрошень до ресторану, зазначали німецькі ЗМІ. За їхніми даними, число випадків неправомірного задоволення клопотань про притулок навіть більше за наявні поки що офіційні дані - слідчі начебто виявили загалом близько 2000 випадків у 2013-2017 роках. Лише 98 клопотань були в компетенції відділку у Бремені. Шукачі притулку, як повідомляється, були переважно не з Бремена, а з Нижньої Саксонії і Північного Рейну-Вестфалії.

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