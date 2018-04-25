 У Нікарагуа поновилися багатотисячні протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

У Нікарагуа поновилися багатотисячні протести

У Нікарагуа люди вимагають покарати убивць 43-ьох протестувальників. На марш, який організувала церква, вийшли студенти, пенсіонери та фермери.

Марш протесту в столиці Нікарагуа Манагуа 28 квітня

Марш протесту в столиці Нікарагуа Манагуа 28 квітня

Студенти, пенсіонери і фермери вийшли в суботу, 28 квітня, на вулиці столиці Нікарагуа міста Манагуа з вимогами покарати винних у загибелі 43-х протестувальників. Організувала марш католицька церква. Нові багатотисячні протести очолили передовсім студентські об'єднання, які наполягають на звільненні усіх причетних до насильства проти демонстрантів поліцейських, а також на створенні незалежної комісії за підтримки ООН, яка розслідуватиме обставини загибелі людей під час протестів, повідомляє агентство AFP.

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Плани уряду Нікарагуа провести реформу системи соціального забезпечення спровокували масштабні акції протесту, що переросли в зіткнення мітингарів з поліцією. Загинуло вже 10 осіб. (21.04.2018)

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Масові протести у Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста. За даними правозахисників, внаслідок сутичок з поліцією загинули щонайменше 43 людини, десятки отримали поранення.

Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу. Архієпископ Леопольдо Бренес у виступі перед демонстрантами 28 квітня заявив, що буде посередником у переговорах з урядом та відвів останньому один місяць, аби той довів свою готовність до реальних поступок.

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