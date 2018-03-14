У ″Новій пошті″ розповіли подробиці обшуків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018

Група компаній "Нова пошта" у судовому порядку оскаржуватиме вилучення коштів клієнтів в одному з її офісів під час обшуків, які здійснила Генеральна прокуратура України (ГПУ). Про це у понеділок, 19 березня, повідомив співзасновник групи В'ячеслав Климов, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Климова, обшуки в офісі компанії здійснювали понад 30 правоохоронців, причому працівники центрального офісу були заблоковані на трьох поверхах. Одночасно здійснювалися обшуки в офісах компанії в Полтаві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Львові. Слідчі дії проводилися у рамках рішення Печерського районного суду Києва, повідомив В'ячеслав Климов.

У згаданому документі, пояснив Климов, "розпливчато йдеться про те, що у нашої групи компаній є ознаки ухилення від сплати податків, переведення деяких безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних підприємств, використанням підроблених документів".

"У Харкові в першому відділенні було вилучено 132 тисячі гривень з каси нашої фінансової компанії "Форпост". Ці гроші належали нашим клієнтам, це були грошові перекази, які чекали на наших клієнтів, саме ця, до речі, на мій погляд, незначна сума, потім і була підставою для того, щоб у прес-релізі Генпрокуратури з'явилася інформація про деякі вилучені кошти", - заявив Климов.

Нагадаємо, 17 березня, прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган в соціальній мережі Facebook повідомила, що ГПУ проводить досудове розслідування фактів зловживань службовими особами "Нової пошти" "з метою одержання неправомірної вигоди для вказаного підприємства", котре зокрема "призвело до ненадходження до бюджетів коштів у вигляді обов'язкових податкових зборів".