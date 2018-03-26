У НАЗК пояснили, хто з активістів зобов'язаний декларувати доходи

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) затвердило роз'яснення щодо електронного декларування для членів громадських антикорупційних організацій в Україні. Відповідне рішення ухвалили в четвер, 29 березня, на позачерговому засіданні, повідомляє сайт агентства.

Згідно з документом, опублікованим на сайті НАЗК, під обов'язкове декларування підпадають зокрема фізичні особи, які отримують кошти в рамках реалізації в Україні програм чи проектів, націлених на запобігання корупції. Те саме стосується й осіб, котрі "систематично виконують роботи" або "надають послуги з імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, якщо фінансування таких робіт здійснюється за рахунок технічної допомоги", наголошується у роз'ясненні. Під "систематичною" діяльністю у відомстві розуміють виконання зазначених робіт або надання послуг два або більше рази протягом року.

Крім того, декларувати доходи мають і керівники громадських об'єднань, які професійно працюють у сфері запобігання корупції, зазначають у відомстві. Всі "антикорупціонери", які підпадають під цю статтю, мають до 1 квітня подати декларацію за період з 30 березня 2017 року по 31 грудня 2017 року, наголошують у агентстві.

Для кого виняток?

Водночас всі ті, хто працює в антикорупційних організаціях, але безпосередньо не виконують функції в сфері запобігання корупції, можуть не перейматися через е-декларації. Їх цей пункт не стосується, роз'яснили у НАЗК.

Так само не повинні декларувати свої доходи всі фізичні особи, котрі не мають жодного прямого стосунку до запобігання корупції, хоч і пов'язані з антикорупційними об'єднаннями. Це стосується насамперед людей, котрі "надають послуги, виконують роботи, поставляють товари", зазначили у відомстві.

Нагадаємо, напередодні єврокомісар Йоганнес Ган розкритикував Київ за "невиконане зобов'язання" щодо скасування необхідності для громадських активістів подавати е-декларації та закликав Верховну Раду України змінити ситуацію.