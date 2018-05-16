У мін'юсті попередили про загрозу від продовження мораторію на продаж землі

Якщо Україна продовжить дію мораторію на продаж сільськогосподарської землі, її власники можуть претендувати на компенсації від держави. Про це у п'ятницю, 25 травня, повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Іван Ліщина, передає агенція "Українські новини".

Він пояснив, що продовження мораторію в чинному вигляді може призвести до того, що громадяни, чиї права порушені такою ситуацією, будуть подавати скарги до ЄСПЛ, який раніше визнав мораторій порушенням прав людини. А він, якщо визнає, що розумний термін на виконання його рішення закінчився, і воно не було належним чином виконано, у свою чергу присудить їм компенсації.

"З огляду на те, що в Україні значна кількість власників земельних ділянок, які підпадають під дію рішення, то в разі звернення до ЄСПЛ з заявами про порушення їхніх прав, загальна сума компенсацій, яку Україна може бути зобов'язаною виплатити, може бути дуже суттєвою", - зауважив він.

Заступник міністра юстиції зазначив, що рішення ЄСПЛ не зобов'язує Україну невідкладно відкрити ринок землі, але зазначає, що суд дав Україні "розумний строк" на рішення цієї проблеми. За його словами, цей термін може становити 1-2 роки для того, щоб влада України ухвалила рішення про відкриття ринку землі в тій чи іншій формі.

Оскарження рішення

Поки що рішення ЄСПЛ про незаконність мораторію на продаж землі в Україні не набуло чинності і Кабінет міністрів розгляне можливість його оскарження, додав Іван Ліщина. "Рішення ще не набрало чинності, є три місяці для його оскарження у Великій палаті ЄСПЛ. Мені невідомо, чи будуть його оскаржувати заявники, а своє рішення про необхідність оскарження уряд ухвалить в колегіальному режимі", - сказав він.

Нагадаємо, 22 травня ЄСПЛ виніс постанову в справі "Зеленчук і Цицюра проти України" і визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини. Ця справа стосувалася скарги двох жителів Тернополя й Івано-Франківська. За їхніми словами, мораторій на продаж земель порушив їхні майнові права як власників ділянок.

В результаті суд ухвалив, що уряд має вжити законодавчих заходів для забезпечення належного справедливого балансу для власників сільськогосподарських земель. При цьому ЄСПЛ наголосив, що це рішення не означає вимогу до України негайно запровадити необмежений ринок продажу сільськогосподарських угідь. Суд також не присуджував заявникам грошову компенсацію.

7 грудня 2017 року Верховна Рада продовжила мораторій на відчуження сільгоспземель до 2019 року. Мораторій на продаж триває від 2002 року. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом.

