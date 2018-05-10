У Мюнхені десятки тисяч протестують проти розширення повноважень поліції

У столиці німецької федеральної землі Баварія Мюнхені десятки тисяч людей приєдналися до акції протесту проти суперечливих змін до закону про завдання та повноваження поліції. За словами організаторів акції, у четвер, 10 травня, на вулиці Мюнхена вийшло 40 тисяч демонстрантів. Водночас поліція нарахувала 30 тисяч учасників акції протесту, передає інформагенція dpa.

До акції долучилося понад 80 партій, спілок, об'єднань та організацій. Колона протестувальників пересувалася центральними вулицями міста. Учасники акції вбачають у змінах до закону про завдання та повноваження поліції "напад" на засади демократії та правової держави, передає інформагенція AFP.

Торік правляча в Баварії консервативна партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) ухвалила в земельному парламенті закон про завдання та повноваження земельної поліції. Цей нормативний акт значно розширив повноваження баварських правоохоронців. Крім того, наступного тижня баварський Ландтаг голосуватиме за зміни до цього закону, в яких противники бачать небезпеку надмірного втручання в приватне життя громадян.

Особливу гучну критику викликає запропонований розмивчастий пункт закону, який дозволяє превентивні приховані дії поліції не лише у випадку наявної небезпеки, але й навіть "загрози небезпеки". Зокрема, поліція в такому випадку матиме право без відома громадян переглядати їхнє електронне листування, а також відстежувати телефонні розмови. Критики побоюються, що зміни дають поліції можливість де-факто "безкінечно ув'язнювати" громадян.

Земельна влада критику відкидає та наголошує на тому, що закон передбачає і інші зміни, які стосуються гармонізації з новими правилами захисту персональних даних, що з травня починають діяти в ЄС. Останні розширюють права громадян на захист особистої інформації, в тому числі, й від поліції та інших державних органів.