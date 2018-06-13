 У Москві розпочався футбольний Чемпіонат світу-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

У Москві розпочався футбольний Чемпіонат світу-2018

Перший день ЧС-2018 у Москві відкривав британський співак Роббі Вільямс. Водночас у столиці РФ затримали британського активіста Пітера Тетчела, який намагався провести одиночний пікет.

ЧС-2018 у Росії

У Москві на стадіоні "Лужники" ввечері в четвер, 14 червня, розпочався матч- відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року, в якому беруть участь збірна Росії і збірна Саудівської Аравії. Перед матчем на стадіоні виступив британський співак Роббі Вільямс із піснею Let Me Entertain You і пізніше заспівав ще один зі своїх хітів Angels у парі з оперною співачкою Аідою Гаріфуліною.

Роббі Вільямс заспівав на відкритті ЧС-2018

Роббі Вільямс заспівав на відкритті ЧС-2018

Президент ФІФА Джанні Інфантіно привітав глядачів першого матчу чемпіонату. "Насолоджуйтеся найбільшим святом на світі!", - побажав у своєму зверненні президент ФІФА глядачам. У турнірі зіграють 32 команди, розділені на вісім груп. Чемпіонат триватиме з 14 червня по 15 липня.

Тим часом, у Москві у день відкриття ЧС-2018 затримали британського ЛГБТ-активіста Пітера Тетчела, який намагався провести одиночний пікет з вимогою до російської влади вжити заходів проти тортур у Чечні. Російська поліція повідомила, що затримала Тетчела на Манежній площі. На нього склали адмінпротокол через порушення порядку проведення публічних акцій та відпустили.

Затримання Пітера Тетчела

Затримання Пітера Тетчела

DW.COM

Американські спецслужби та німецьке МВС попереджають, що російські хакери можуть проникнути у смартфони футбольних вболівальників. На ЧС-2018 вони рекомендують брати з собою старі кнопкові телефони без виходу в інтернет. (13.06.2018)

Нарешті в Росії з'явилася можливість здивувати світ і показати себе з кращого боку. Країна причепурилася. Красиво. Дуже красиво. Краса, що жахає, вважає Юрій Решето. (14.06.2018)

Як повідомлялося, змагання чемпіонату в Росії не будуть транслюватися Національною суспільною телекомпанією України (НСТУ). Чемпіонат бойкотують також ряд політиків  різних країн. 

Серед перших, хто офіційно оголосив про намір не летіти до Росії, була Великобританія. Після отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що ані представники уряду, ані члени королівської родини на ЧМ-2018 до Росії не поїдуть. Великобританія вважає, що за замахом на Скрипаля стоять російські спецслужби. Згодом про дипломатичний бойкот ЧС-2018 заявила також Ісландія.

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