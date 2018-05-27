 У Москві підтвердили участь у зустрічі глав МЗС країн ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

У Москві підтвердили участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки"

11 червня у Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Росія не виключає обговорення питання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі відбулася востаннє 18 лютого 2017 року, Німеччину тоді представляв Зіґмар Ґабріель (крайній праворуч)

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" відбулася востаннє 18 лютого 2017 року, Німеччину тоді представляв Зіґмар Ґабріель (крайній праворуч)

У міністерстві закордонних справ Росії підтвердили участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 червня в Берліні. Як заявив у середу, 6 червня, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, закритих тем для обговорення не буде. "Всі теми, які на порядку денному врегулювання в Україні, будуть обговорюватися", - сказав Карасін, відповідаючи на питання про те, чи буде порушено тему розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, цитує агентство "Інтерфакс".

DW.COM

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Нагадаємо, 10 травня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив намір запросити глав МЗС України, Франції та Росії для наступної зустрічі в "нормандському" форматі в Берліні.

18 травня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним зазначила, що глави МЗС вже ведуть підготовку можливої ​​зустрічі в рамках "нормандського" формату на найвищому рівні, хоча точна дата поки не призначена. Путін також тоді заявив, що Росія і Німеччина разом продовжать роботу в рамках "нормандського" формату.

30 травня голова МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки" матиме сенс, якщо вдасться домогтися розведення сил на Донбасі і прогресу за "формулою Штайнмаєра".

Запланована раніше у лютому цього року зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" на полях Мюнхенської конференції з безпеки була скасована через зміни у графіку тодішнього очільника зовнішньополітичного відомства ФРН Зіґмара Ґабріеля (Sigmar Gabriel). Натомість тоді в Мюнхені відбулася двостороння зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим, однак, за словами Клімкіна, під час зустрічі сторони "не домовилися ні про що".

До того остання зустріч у "нормандському" форматі на рівні міністрів відбулася у лютому 2017 року, також на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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