У Москві й далі заперечують можливу хімічну атаку в Східній Гуті

У Москві і надалі заперечують можливу хімічну атаку в сирійському місті Дума, відповідальність за яку західні держави покладають на режим Башара Асада. Росіяни також ставлять під сумнів повідомлення міжнародних організацій про потерпілих внаслідок атаки.

Представник Генштабу РФ генерал-лейтенант Віктор Позніхір на прес-конференції в середу, 11 квітня, назвав непідтвердженою інформацію, оприлюднену цього ж дня Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), про близько 500 потерпілих унаслідок хіматаки. Як стверджує Позніхір, російські військові зв'язалися з представниками сирійського Червоного півмісяця та місцевого офісу координатора ООН щодо Сирії й не отримали підтвердження інформації щодо потерпілих, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Представник Генштабу РФ також запевнив, що російські фахівці не виявили на місці можливої хімічної атаки жодних слідів бойових отруйних речовин. А в місті Дума, що перейшло під контроль військ Башара Асада та його союзників, не виявлено жодних постраждалих від дії хімічної зброї, стверджує він.

Позніхір пообіцяв гарантувати безпеку й нормальні умови роботи в місті представникам ВООЗ, а також фахівцям Міжнародної Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), котрі прибудуть для розслідування обставин інциденту в Думу. З 12 квітня російська військова поліція буде стежити за порядком у Думі, повідомив Позніхір.

Він також звинуватив гуманітарну організацію "Білі шоломи" в "імітації" хімічну атаку в Думі. Мовляв, співробітники "Білих шоломів" просто зімітували "перед відеокамерами" хімічну атаку на мирних жителів міста Дума. Якихось доказів цього твердження Позніхір не навів.

Нагадаємо, днями гуманітарні організації та ворожі до Башара Асада бойовики повідомляли про застосування бойових отруйних речовин у Східній Гуті під час бомбардування сирійськими урядовими військами. За даними Державного департаменту США, жертвами хіматаки стали близько 80 людей, ще сотні отримали поранення.

Натомість офіційний Дамаск, якого підтримують Росія та Іран, відкидає всі звинувачення, називаючи їх фальшивими. Сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута. Москва з самого початку стверджувала, що доказів застосування хімічної зброї урядовими військами немає.