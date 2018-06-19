У Молдові визнали недійсними результати виборів мера Кишинева

Суд Кишинева ввечері у вівторок, 20 червня, визнав недійсними результати виборів мера Кишинева, на яких переміг голова проєвропейської "Платформи "Гідність і правда" Андрей Нестасе, повідомила агенція "Інтерфакс". Таке рішення суд прийняв через допущені порушення, які вплинули на результат голосування в другому турі виборів. Рішення суду може бути оскаржене протягом одного дня з моменту його прийняття.

Нагадаємо, що 3 червня в другому турі виборів мера Кишинева Андрей Нестасе переміг кандидата від соціалістів Іона Чебана. За Настасе проголосували 52,6 відсотка виборців. Явка на голосуванні була дещо нижчою за 40 відсотків. Одразу після виборів Чебан визнав свою поразку і привітав Нестасе з перемогою.

Через кілька днів, однак, соціалісти оскаржили результати виборів в судовій інстанції. Вони вказали на те, що в ході виборчої кампанії агітацію за Нестасе вели ряд відомих європейських і румунських політиків, тоді як агітація з боку іноземних громадян заборонена законом. Крім того, суд визнав агітацією в день виборів заклики кандидатів до виборців брати активну участь в голосуванні.

Андрій Нестасе звинуватив суд в необґрунтованому рішенні. "Під покровом ночі вони винесли своє підле рішення. Юстиція Влада Плахотнюка (молдовський підприємець та лідер Демократичної партії. - Ред.) зробила свою справу. Вони використовували соціалістів в своїх іграх. Союз президента Ігоря Додона і олігарха Влада Плахотнюка став більш, ніж очевидним", - заявив він. Нестасе пообіцяв опротестувати це рішення та провести масові протести.

Згідно із законодавством, якщо вищі судові інстанції залишать в силі рішення суду, нових виборів не буде. У Молдові місцеві вибори не можуть проводитися менш, ніж за рік до чергових виборів до місцевих органів влади, які повинні відбутися в червні 2019 року. В цьому випадку виконувати обов'язки мера Кишинева продовжить Руслан Кодряну.