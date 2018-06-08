 У Меркель немає упереджень щодо поїздки на ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

У Меркель немає упереджень щодо поїздки на ЧС-2018

Канцлерка Німеччини не бачить принципових причин не їхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу. Однак подальша співпраця світової спільноти з РФ залежатиме від реалізації мінських домовленостей, наголосила Меркель.

Анґела Меркель не бачить причин ігнорувати ЧС-2018

Анґела Меркель не бачить причин ігнорувати ЧС-2018

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про відсутність у неї принципових причин відмовлятися від поїздки до Росії на Чемпіонат світу з футболу, який почнеться 14 червня. Це рішення залежить тільки від насиченості її графіка, заявила вона в неділю, 10 червня, в програмі каналу ARD "Anne Will". За її словами, цю поїздку можна поєднати з політичними переговорами.

Щодо пропозиції американського президента Дональда Трампа повернути Росію до складу Великої сімки (G7), Меркель заявила, що для початку РФ повинна продемонструвати прогрес в реалізації мінських домовленостей. "Я можу уявити собі ситуацію, за якої Росія знову стане частиною (Великої вісімки - Ред.)", - зазначила канцлерка.

Рішення Дональда Трампа відкликати свій підпис під комюніке за підсумками саміту G7 Меркель назвала таким, що "розчаровує" та є "невтішним". За її словами, вона досі дотримується думки, що Трамп "з багатьох питань" розділяє принципи і цінності G7. "Однак відкликання підпису під комюніке, звичайно, є радикальним кроком", - зазначила Меркель. Вона наголосила, що не вважає цю подію кінцем трансатлантичного партнерства, проте вважає, що "більше на нього не можна просто так покладатися". При цьому глава уряду ФРН висловилася за збереження формату G7.

Меркель також підтримала рішення ЄС про заходи у відповідь на американські мита на сталь і алюміній з Європи. "Ми не дозволимо раз за разом отримувати вигоду нашим коштом", - сказала вона. Це стосується і загроз Трампа про запровадження мит на іноземні, у тому числі німецькі автомобілі. Тоді ЄС знову доведеться подумати, як на це відповісти, сказала вона.

Скандал із біженцями в ФРН

Щодо корупційного скандалу із надання притулку біженцям у Німеччині, Меркель заявила, що несе відповідальність за цю ситуацію. "Я не шукаю легких шляхів. Я несу політичну відповідальність за ці речі", - заявила вона.

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Ідея Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки не знайшла підтримки серед переважної більшості країн G7. Лише новий прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає такий крок правильним. (08.06.2018)

Цифрова система міграційного відомства Німеччини надає можливість вільно "коригувати" документи. Безпекову діру виявили під час розслідування скандалу з наданням притулку, результати якого цитує газета Tagesspiegel. (01.06.2018)

За словами Меркель, в ситуації екстремального напливу біженців в 2015 році вона втрутилася в зону відповідальності відомства у справах біженців, щоб полегшити йому роботу. Однак вона заперечує, що керувалася девізом "швидкість розгляду важливіша за якість перевірки".

Канцлерка досі переконана у правильності рішення про відкриття кордонів у 2015 році. "Я знаю, і я не хочу від цього знання ухилятися, що саме на канцлері лежить політична відповідальність за більшість подій, що відбуваються в цій країні, і я приймаю цю відповідальність на себе", - заявила вона.

Раніше бременському відділенню Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) заборонили ухвалювати будь-які рішення щодо надання притулку, коли виявилось, що воно задовольнило понад 1200 клопотань без достатніх на те підстав. Після цього в електронній системі документообігу BAMF виявили прогалину, яка уможливлює махінації. 

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

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