У Меркель заперечили інформацію про терміновий саміт щодо біженців

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у неділю, 17 червня, спростував інформацію про підготовку канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) термінової зустрічі на вищому рівні з лідерами країн ЄС щодо проблеми біженців. Про підготовку такого саміту раніше у неділю повідомив таблоїд Bild з посиланням на власні джерела з урядових кіл.

"Жодного термінового саміту щодо політики стосовно біженців не планується. Скликанням подібних термінових самітів мали б займатись інституції ЄС", - написав Зайберт у своєму Twitter. Водночас він додав, що уряд ФРН проводить "у цьому зв'язку" переговори з різними членами ЄС та Європейською Комісією.

Як повідомив раніше Bild, Меркель планувала організувати термінову зустріч з лідерами тих держав ЄС, які на рівні з Німеччиною відчувають найбільше навантаження через наплив біженців.

За даними газети, така зустріч мала відбутися ще до щорічного саміту ЄС, який триватиме з 28 по 29 червня. Меркель нібито мала намір зустрітися з лідерами Греції, Італії та Австрії. Темою переговорів мав стати пошук рішення щодо ситуації з кризою біженців.

Нагадаємо, у ФРН продовжується внутрішньополітичний конфлікт через політику щодо біженців. Ідеться про протистояння всередині союзу консерваторів, сестринських партій ХДС/ХСС. Очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава МВС Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок вже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Голова ХДС Меркель, утім, виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми. Наразі незрозуміло, чим може завершитися протистояння глави уряду та норовливого міністра, але чимало оглядачів допускають, що це може стати кінцем четвертого терміну Меркель.