У МВС ФРН готують новий план політики щодо надання притулку

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) має намір 12 червня, представити план нової політики щодо надання притулку у Німеччині. За словами урядовця, цей план міститиме 63 пункти. Німеччині слід "докорінно" переглянути політику надання притулку, заявив Зеегфер в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому у неділю, 10 червня.

Центральним пунктом нового плану має стати створення так званих центрів розміщення шукачів притулку. Саме в цих центрах мігранти мають перебувати від часу прибуття до Німеччини до остаточного рішення щодо їхньої заяви на отримання притулку. Так само новий план має передбачати заходи для швидшого видворення з країни тих шукачів притулку, котрі скоюють злочини чи вважаються особами, які становлять загрозу.

За задумом керівника МВС ФРН, мігрантів без документів мають завертати на кордоні Німеччини, не пропускаючи в країну. А ті особи, яким відмовили в наданні притулку, мають послідовно видворятися з країни. В низці федеральних земель вже висловили застереження щодо цих планів.

Боротьба з причинами міграції

Плануюється, що разом з планом Зеегофера міністр розвитку Ґерд Мюллер (Gerd Müller) представлятиме стратегію від свого відомства до 2030 року. У інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine Мюллер зокрема вказав на те, що потрібно посилювати боротьбу з причинами міграції, в тому числі більше спонукати до приватних інвестицій у країни Африки.

Як очікується, безпечними країнами походження крім Марокко, Тунісу та Алжиру, мають визнати також Грузію, зазначає інформагенція AFP. Крім того, за словами Мюллера, навіть такі кризові країни, як Ірак та Афганістан мають більш-менш безпечні регіони, куди можна видворяти тих мігрантів, котрим відмовили в наданні притулку.

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