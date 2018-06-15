У Македонії протестують проти перейменування країни

Після підписання угоди про перейменування Македоніїу столиці країни пройшли акції протесту. В неділю, 17 червня, близько двох тисяч протестувальників вийшли на вулиці Скоп'є, передає агенція AFP.

Натовп скандував: "Македонія: ми не відмовимося від імені". Протестувальники також викрикували ім’я президента країни Гьорге Іванова, який раніше пообіцяв, що не стане підписувати угоду, та співали патріотичні пісні.

Демонстранти кидали петарди, пляшки та каміння у бік поліцейських, що охороняли будинок парламенту, передає місцевий телеканал А1 TV. Поліцейські, у свою чергу, застосували проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок сутичок постраждали щонайменше десять осіб, у тому числі правоохоронці.

Нагадаємо, що 17 червня представники Афін та Скоп'є підписали угоду, яка має покласти край майже 30-річній суперечці щодо назви Македонії. Країну було домовлено перейменувати у "Республіку Північна Македонія". В результаті їй відкриється можливість вступу до НАТО та членства у ЄС. Угода набуде чинності після того, як її схвалять парламенти обох країн.

Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, тож блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС. Під час пошуку компромісу серед іншого розглядали такі варіанти нової назви країни, як "Нова Македонія", "Верхня Македонія" чи "Північна Македонія".