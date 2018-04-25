У Лівані вперше за дев'ять років обирають новий парламент

У Лівані в неділю, 6 травня, відбуваються перші за дев'ять років парламентські вибори. До цього чинний парламент тричі самостійно продовжував свій строк роботи. Віддати свої голоси на виборах мають право 3,6 мільйона громадян країни.

Найсильніші позиції на виборах має "Рух Майбутнього" прем'єр-міністра Саада Харірі, який на даний час має більшість мандатів у парламенті. Він конкурує з шиїтською партією "Хезболла", яка у США вважається терористичною організацією. Кандидати претендують на 128 місць в парламенті.

Вибори відбуваються в умовах підвищених заходів безпеки. Порядок забезпечують поліція і армія. Спостерігачі сподіваються, що голосування у Лівані, що межує з охопленою війною Сирією, пройде спокійно.

Голосування розпочалось о 7 ранку і триватиме до 18:00 за місцевим часом. Під виборчими дільницями зібралися великі черги, передає агенція Reuters.

Ліван відомий своєю сумішшю етнічних та релігійних груп населення, впливом іноземних держав на його внутрішню політику, а також великою кількістю біженців. Через це він вважається нестабільною країною.