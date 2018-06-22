У Львові внаслідок нападу на табір ромів загинула людина

Внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова загинула одна особа, ще четверо травмовані. Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Львівській області у неділю, 24 червня.

За даними поліції, напад стався пізно ввечері 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова. Його здіснила група невідомих осіб у масках. Поліцейські, які прибули на місце нападу, затримали сімох осіб, причетних до нападу. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Згідно з повідомленням zaxid.net, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями - 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі особи спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей акт взяли на себе праворадикали з організації "С14", вони пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, постраждалі врятувалися втечею, під час сутички загорілися намети табору.