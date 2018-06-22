 У Львові внаслідок нападу на табір ромів загинула людина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

У Львові внаслідок нападу на табір ромів загинула людина

Невідомі особи у масках напали на табір ромів на околиці Львова. Одна людина загинула, четверо травмовані, серед них - дитина. Поліція затримала сімох підозрюваних.

На фото - рештки табору ромів, який спалили у 2012 році у Києві

На фото - рештки табору ромів, який спалили у 2012 році у Києві

Внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова загинула одна особа, ще четверо травмовані. Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Львівській області у неділю, 24 червня.

DW.COM

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За даними поліції, напад стався пізно ввечері 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова. Його здіснила група невідомих осіб у масках. Поліцейські, які прибули на місце нападу, затримали сімох осіб, причетних до нападу. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Згідно з повідомленням zaxid.net, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями - 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі особи спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей акт взяли на себе праворадикали з організації "С14", вони пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, постраждалі врятувалися втечею, під час сутички загорілися намети табору.

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