У Латвії школи національних меншин переходять на державну мову

Президент Латвії Раймондс Вейоніс у понеділок, 2 квітня, затвердив переведення шкіл національних меншин на латиську мову навчання, повідомила прес-служба президента. Він відзначив, що навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя у Латвії. "У дітей, як і раніше, буде можливість вивчати предмети, пов'язані з національними меншинами, їхньою ідентичністю і культурою", - додав Вейоніс.

Реформа передбачає, що дошкільна освіта в країні залишиться білінгвальною. У початковій школі 50 відсотків предметів викладатимуться латиською мовою, в 7-9 класах - уже 80 відсотків. У 10-12 класах навчання буде проводитися тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов'язаних з рідною мовою нацменшини (рідна мова та література).

Перехід до цього буде забезпечений поступово. У 2019-2020 навчальному році 80 відсотків навчання державною мовою в основній школі необхідно буде забезпечити тільки в 7-х класах, в 2020- 2021 роках - в 7-х та 8-х класах, а в 2021-2022 навчальному році - вже на всьому кінцевий етапі основної школи. У середній школі в 2020-2021 навчальному році повністю державною мовою навчатимуться учні 10-11-х класів, через рік - всіх класів.

Раніше заступниця держсекретаря міністерства освіти та науки Латвії Гунта Арая повідомляла, що в 2018-2020 роках на підтримку та додаткове навчання педагогів виділено 3,6 мільйона євро, інформує латвійське інтернет-видання Delfi. З фондів Євросоюзу планується отримати близько 3,3 мільйона євро на навчання восьми тисяч педагогів, які працюють в навчальних закладах нацменшин.