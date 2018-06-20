У Латвії заборонили навчання російською мовою у приватних вишах

Парламент Латвії ухвалив у четвер, 21 червня, в остаточному читанні законодавчі поправки, які забороняють навчання російською мовою в приватних закладах вищої освіти і коледжах.

З 1 січня 2019 року прийом на такі програми буде закритий, повідомляє агентство "Інтерфакс". У міністерстві освіти і науки підкреслюють, що оскільки держава регулює критерії акредитації для цих навчальних закладів, вона має право встановлювати і мови навчання.

Зміни, зокрема, пов'язані з ухваленим у цьому році законом про освіту, який передбачає поступове переведення шкіл національних меншин на навчання латиською мовою. До 2021 року перехід на державну мову в середніх школах повинен завершитися.

Більше 30 відсотків студентів навчалися російською

У державних закладах вищої освіти, відповідно до закону про освіту від 1999 року, навчання ведеться тільки латиською (за винятком ряду мовних і культурних програм, де може бути викладання однією з мов ЄС).

Згідно з даними міністерства освіти та науки Латвії, у 2017 році в приватних вишах країни навчалися майже 15,5 тисячі осіб, причому 34 відсотки з них - російською мовою.

Частка росіян у Латвії в минулому році становила 25,4 відсотка населення країни.