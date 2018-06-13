 У Криму сталося масштабне відключення електроенергії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

У Криму сталося масштабне відключення електроенергії

В Росії говорять про відключення підстанції "Тамань", причини якого встановлюються. За даними Москви, електропостачання в анексованому РФ Криму вже відновили.

Алушта

У Криму ненадовго зникла електроенергія

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В інтерв'ю австрійському телеканалу ORF на запитання, пов'язані з Україною, Володимир Путін не відповідав прямо та покладав відповідальність на Київ. Він заперечив також зацікавленість Москви в ослабленні Євросоюзу. (05.06.2018)

Анексований Росією український півострів Крим у середу, 13 червня, зазнав масштабного відключення електроенергії, пише інформагенція Reuters. Фахівці російської компанії "Россети" повідомили, що відновили подачу електроенергії до Криму трохи більше, ніж за годину. "Дві кабельно-повітряні лінії Кримського енергомосту були введені в роботу вже через 40 хвилин і в повному обсязі всі 4 лінії і обидва автотрансформатори поставлені під напругу о 16:20  (за київським часом - Ред.). На даний момент перетікання потужності здійснюється в повному обсязі", - наголошується в повідомленні компанії.

Як повідомило російське міністерство енергетики, відключення сталося на підстанції "Тамань" (Краснодарський край). О 15:03 за київським часом спрацювало автоматичне вимкнення двох автотрансформаторів. Причини спрацьовування автоматичних систем протиаварійного захисту на підстанції "Тамань" встановлюються.

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