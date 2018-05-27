 У Києві розслідують наїзд поліцейського автомобіля на хлопця-велосипедиста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

У Києві розслідують наїзд поліцейського автомобіля на хлопця-велосипедиста

Обстеження показало, що поліцейські у спецавто, яке збило підлітка на велосипеді в Києві, не були в стані сп'яніння. Обставини ДТП з'ясовують. В адміністрації президента України спростовують, що авто було в спецкортежі.

Церемонія посвяти Нацполіції, 2016 рік

Церемонія посвяти Нацполіції, 2016 рік

Поліція розпочала розслідування наїзду поліцейського спецавтомобіля на неповнолітнього велосипедиста в Києві. Про це в ніч на п'ятницю, 1 червня, повідомили у столичному управлінні Нацполіції України. За даними правоохоронців, ДТП за участю поліцейського автомобіля, що виконував спецзавдання, сталася на проспекті Григоренка в Дарницькому районі Києва близько 21:00 четверга, 31 травня.

Автомобіль Volkswagen збив 13-річного хлопчика, який їхав на велосипеді. Швидка доставила ушкоджену дитину в лікарню. Тоді ж близько сотні людей перекрили проспект Григоренка - одну з головних транспортних магістралей київського мікрорайону Позняки.

"Обоє співробітників поліції, які перебували у автомобілі, в присутності громадян та понятих пройшли тест на "драгері": прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь", - зазначили у поліції. Наркологи також проведуть додаткові аналізи проб поліцейських.

Повідомлення ЗМІ про те, що поліцейський спецавтомобіль начебто був у кортежі президента України Петра Порошенка, спростовані його адміністрацією, зазначає агенція "Українські новини".

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