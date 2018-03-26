У Києві пройшов кількатисячний марш націоналістів

У вівторок, 3 квітня, у Києві відбулась акція представників націоналістичних партій і організацій України, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Учасники масової акції "За українське майбутнє без олігархів" провели мітинг біля будівлі Кабінету міністрів України, пройшли до Верховної Ради і завершили свій марш протесту біля Адміністрації президента України.

Активісти ВО "Свобода", партії "Національний корпус" та "Правого сектора" передали свої вимоги і пропозиції до Адміністрації президента.

Як повідомляє Національна поліція Києва, за приблизними підрахунками, участь у марші в центрі Києва взяли майже 5,5 тисяч громадян. За правопорядком стежили близько 1,5 тисячі правоохоронців. Під час маршу грубих порушень правопорядку не зафіксовано.