 У Києві не чекають ескалації конфлікту на Донбасі після інавгурації Путіна | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.05.2018
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Україна

У Києві не чекають ескалації конфлікту на Донбасі після інавгурації Путіна

Початок четвертого президентського терміну Володимира Путіна не призведе до загострення ситуації на Донбасі, вважають українські експерти. Але не виключають, що це може статися пізніше.

Петро Порошенко і Володимир Путін на переговорах у Мінську, 26 серпня 2014

Петро Порошенко і Володимир Путін на переговорах у Мінську, 26 серпня 2014

Початок нового шестирічного президентського терміну Володимира Путіна не обіцяє Україні великих перспектив, вважає більшість опитаних українських політиків та політологів. Вони впевнені, що від більш жорстких дій Росії та загострення через це ситуації на Донбасі стримують лише західні санкції проти Кремля і скорочення економічних та військових ресурсів РФ. Лише деякі експерти вірять у бажання Кремля знайти з українською владою компроміс і завершити конфлікт на Сході України.

Фактори стримування Росії

Оглядачі здебільшого відмовляються давати прогноз розвитку ситуації на весь шестирічний період правління Володимира Путіна через, як вони вважають, непередбачуваність поведінки як самого президента РФ, так і всієї російської правлячої верхівки.

Петро Порошенко і Володимир Путін, 2014 рік

Петро Порошенко і Володимир Путін, 2014 рік

Так, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов в інтерв'ю DW припустив, що у найближчі місяці Москва буде зайнята "переварюванням дипломатичних скандалів і розширенням західних санкцій щодо російських олігархів". З цієї причини у Кремля поки немає чіткої концепції, чи варто й надалі загострювати відносини із Заходом та підвищувати активність у різних локальних і регіональних конфліктах, вважає Толстов.

Іншими факторами, які стримують російську агресію, стануть неминучі перестановки у вертикалі влади і проведення в РФ Чемпіонату світу з футболу. "Водночас немає жодних підстав вважати, що Москва піде на поступки щодо проблеми  миротворчої місії ООН на Донбасі. Таким чином, консервація військового конфлікту низького ступеня інтенсивності на Донбасі на півроку абсолютно очевидна, і, швидше за все, вона триватиме до завершення президентських виборів в Україні навесні 2019 року", - припустив Толстов.

Можливості Путіна для маневру

На відміну від нього, київський політолог Віктор Небоженко вважає, що початок нового президентського терміну Володимира Путіна відкриває для нього можливість маневру. Але при цьому в Путіна залишається проблема, як зберегти обличчя. "Для північнокорейського диктатора Кім Чен Ина це було не меншою проблемою, але він знайшов шлях її розв’язання. Так само і Путін, я думаю, буде шукати вихід з української авантюри і, перш за все, з Донбасу", - сказав Небоженко в інтерв'ю DW.

Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

 Він не виключив, що частина російського генералітету штовхає Путіна на продовження військового конфлікту, але в Кремлі розуміють, що ресурси для цього обмежені. "Нещодавня заява Путіна про те, що для модернізації армії потрібно не менше чотирьох років, в перекладі з дипломатичної мови означає, що в найближчі чотири роки не буде жодного наступу", - вважає експерт.

Сурков і стратегія Росії щодо України

На відміну від Небоженка, депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенко" Вадим Денисенко не бачить жодних серйозних намірів Кремля щодо миротворчої місії на Донбасі чи пошуку будь-яких шляхів примирення з Україною. Депутат упевнений, що в Росії ще немає структури або будь-якої групи людей, які б відповідали за розробку політики щодо України. "Відповідальний за переговори по лінії Україна-Росія Владислав Сурков фактично на сьогодні є "збитим льотчиком", - вважає Денисенко. За його спостереженнями, останній рік в Росії пройшов під знаком "передачі справ України" від Федеральної служби безпеки (ФСБ) до Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

"Як наслідок, немає жодної чіткої стратегії щодо України, а є окремі люди, які лобіюють свої особисті, перш за все, економічні інтереси. Тому висока ймовірність того, що розвитку військового конфлікту не буде, але будуть спроби створення точкових конфліктів в окремих регіонах України під час президентської передвиборчої кампанії", - зазначив Денисенко.

Миротворці ООН і примарна надія на компроміс

Тліючий військовий конфлікт на Донбасі залишиться без істотних змін через неможливість Росії розпочати наступ, бо стрімко тануть ресурси, вважає експерт аналітичної групи Geostrategy Володимир Денисюк.

DW.COM

Німецькі експерти побоюються зростання економічних проблем у Росії, конфліктів Москви з країнами-сусідами та посилення контролю над суспільством під час четвертого президентського терміну Путіна. (07.05.2018)

Значним чином вплинути на ситуацію на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin не в змозі, але їхня поява є важливим політичним сигналом, кажуть експерти. (02.05.2018)

На його думку, інавгурація Путіна - це "святкування краху російської зовнішньої політики", яка призвела до того, що тиск на країну чиниться з усіх боків. "Ми чекаємо введення миротворчої місії на Донбасі вже кілька років, але цьому протистоїть цинічний підхід Росії, яка хоче розмістити миротворців тільки на лінії розмежування", - каже Денисюк.

Директор київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський, зі свого боку, застерігає київську владу від очікувань того, що всі проблеми у відносинах з Кремлем будуть розв’язані за рахунок посилення антиросійських санкцій Заходу. "Ці мрії закривають дорогу механізмам реального компромісу. Я вважаю, що Росія, як і раніше, зацікавлена ​​в тому, щоб Донбас повернувся в Україну", - заявив Погребинський.

На його думку, Володимир Путін дочекається закінчення Чемпіонату світу з футболу і після цього почне "активні дії" на Донбасі. Уявлення про те, що чим гірше відносини Росії із Заходом, тим краще для України - помилкові, упевнений Погребинський. "Якщо Путіна і далі будуть заганяти в глухий кут, партія війни в Росії отримає більше можливостей впливати на управлінські рішення, ніж сьогодні", - підсумовує Михайло Погребинський.
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  • Іван Полянський, житель Жованки на Донеччині, через яку проходить лінія фронту

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    У полоні воєнного конфлікту

    Обстріл починається щовечора - незадовго до того, як сідає сонце. Місцеві жителі, які мешкають на лінії фронту між українськими військовими та бойовиками невизнаних "республік", беззахисні перед ним. Іван Полянський також живе у цій зоні. Його будинок У Жованці знову і знову зазнає нових руйнувань.

  • Жителі Жованки в очікуванні лікаря

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Життя у страху

    Жителі Жованки, розташованої у так званій "сірій зоні" на Донеччині, вузькій смузі між фронтами, чекають на лікаря, який раз на тиждень відвідує селище. "Кожного дня чекаєш, що ракета потрапить у твій будинок, - говорить Людмила Студерікове. - Але ніколи не знаєш, коли це станеться".

  • Жителя селища Жованка на Донеччині

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Без світла та опалення

    Колись селище Жованка було малою батьківщиною для близько тисячі жителів. Нині ж тут живуть лише біля 200 осіб. Останні три місяці у них немає ані світла, ані газу. "Іноді вночі мені так страшно, що я тремчу в ліжку, - розповідає Людмила. - Але мій чоловік поряд і він тримає мене за руку".

  • Багато жителів Жованки зимують у своїх напівзруйнованих будинках

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Без можливості втечі

    Багато жителів селища навіть узимку живуть у своїх напівзруйнованих будинках, розповідає Олександр Ворошков, програмний координатор штабу допомоги "SOS Краматорськ". У прилеглих містах вартість оренди житла настільки зросла, що вони не можуть дозволити собі винайняти квартиру. "Ціни на оренду в Краматорську такі ж високі, як у Києві. Але зарплати набагато нижчі", - розповідає активіст.

  • Жителі Жованки стоять у черзі за гуманітарною допомогою

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Залежні від гуманітарної допомоги

    Жінки Жованки стоять у черзі за ліками й вітамінами. Продукти харчування й гуманітарні вантажі до селища привозять благодійні організації. Якщо його жителі хочуть виїхати, вони часто мусять цілий день чекати на контрольно-пропускному пункті. "У нас тут все було, - говорить жителька Жованки Віра Шароварова. - Зараз у нас залишився лише холод".

  • Жительки села Спартак, підконтрольного так званій ДНР

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Страх перед обстрілами

    Віра Аношина (на фото ліворуч) спілкується з сусідками у Спартаку, селі, яке перебуває під контролем так званої "Донецької народної республіки". Звикнути можна багато до чого, каже вона. "Якщо нема води, її можна знайти. Якщо нема електрики, можна знайти якесь рішення. Але ніколи не знаєш, куди влучить наступна бомба", - говорить Аношина.

  • Світлана Заваденко стоїть перед своїм зруйнованим будинком у Спартаку

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Шість переламаних ребер

    Світлана Заваденко стоїть перед своїм будинком у Спартаку. Під час одного з обстрілів стіни її домівки обрушилися на неї. Її витягли й відвезли до лікарні сусіди. Там їй діагностували шість переломів ребер і розрив печінки. Вона курить сигарети "Мінськ". Коли її питають, що вона думає про війну, вона лише всміхається.

  • Електрики, газу і води у Спартаку немає з 2014 року

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    "Ми втратили надію"

    Світлана Заваденко одужала. Вона живе сама із кількома домашніми тваринами. Ані електрики, ані газу, ані води у Спартаку немає з 2014 року. Тож Світлана готує їжу на мангалі. Дрова вона бере із закинутої меблевої фабрики. "Минулої зими ми ще думали, що війна закінчиться, - говорить вона. - Але тепер, чесно кажучи, ми втратили надію".

  • Наслідки обстрілів на околицях Донецька.

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    Надії на припинення вогню

    Наслідки обстрілів на околицях Донецька. Після марних спроб деескалації конфлікту переговори "нормандської четвірки" в Берліні дають шанс на нове перемир'я. Сторони домовилися продовжити перемовини щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування.

  • Бійці 81 окремої аеромобільної бригади Збройних сил України

    Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

    "Надто багато втрат, аби зупинитися"

    Навіть якщо обидві сторони конфлікту домовляться про перемир'я, вони повинні будуть рахуватися з опором у лавах військових. "Ми втратили надто багато солдатів, аби зараз зупинитися, - говорить Володимир Пархамович, полковник 81 окремої аеромобільної бригади Збройних сил України. - Якщо вони дадуть нам наказ про припинення вогню, ми вважатимемо їх зрадниками".

    Автор: Дієго Куполо, Інна Завгородня


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас - життя на лінії фронту

Під нічним артилерійським вогнем у "сірій зоні" між фронтами в Україні живуть тисячі мирних жителів. Переважно це нужденні літні люди. (10.11.2016)  

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