 У Києві знову стався вибух | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2018
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Новини

У Києві знову стався вибух

Ймовірно граната вибухнула на Петропавлівській Борщагівці у Києві, постраждала одна людина. Напередодні вибух гранати стався на Подолі.

В Україні почастішали вибухи гранат

В Україні почастішали вибухи гранат

У Києві на Петропавлівській Борщагівці у ніч на неділю, 6 травня, пролунав вибух, повідомляє "Київ ДТП". Внаслідок вибуху постраждав один чоловік. Повідомляється, що ймовірно вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.

З якої причини здетонував вибуховий пристрій - невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група і медики.

DW.COM

З місця події на Подолі у Києві вилучені рештки гранати. (05.05.2018)

Як повідомлялось, напередодні, 5 травня, стався вибух гранати на столичному Подолі. Через це загинув 36-річний місцевий мешканець. 

Раніше, 4 травня, під час позачергової сесії Нікопольської міської ради депутат Олександр Рибаков застосував вогнепальну зброю. Це сталось після того, як активісти, які прийшли на позачергову сесію, натягнули йому на голову пакет з кефіром. Мотивом для такої акції стала відмова депутатів розглядати склад обраної нещодавно громадської ради. 
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