У Києві знову стався вибух

У Києві на Петропавлівській Борщагівці у ніч на неділю, 6 травня, пролунав вибух, повідомляє "Київ ДТП". Внаслідок вибуху постраждав один чоловік. Повідомляється, що ймовірно вибухнула граната на причалі біля озера. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.

З якої причини здетонував вибуховий пристрій - невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група і медики.

Як повідомлялось, напередодні, 5 травня, стався вибух гранати на столичному Подолі. Через це загинув 36-річний місцевий мешканець.

Раніше, 4 травня, під час позачергової сесії Нікопольської міської ради депутат Олександр Рибаков застосував вогнепальну зброю. Це сталось після того, як активісти, які прийшли на позачергову сесію, натягнули йому на голову пакет з кефіром. Мотивом для такої акції стала відмова депутатів розглядати склад обраної нещодавно громадської ради.