У Києві засудили до трьох місяців свідка розстрілу ізраїльтянина

Голосіївський районний суд Києва засудив Тимура Соболевського - свідка розстрілу громадянина Ізраїлю поблизу синагоги Бродського у серпні 2017 року. Соболевського засудили до трьох місяців в'язниці за приховування злочину, передає в понеділок, 23 квітня, інформагенція "Українські новини" з посиланням на рішення суду.

За цими даними, 23 серпня 2017 року двоє невідомих чоловіків за попередньою змовою розстріляли громадянина Ізраїлю Шахруха Турсунова близько 23:30 на вулиці Шота Руставелі, 12 у Києві. Після скоєння вбивства злочинці на автомобілі Volkswagen Jetta залишили місце злочину. Свідок Тимур Соболевський перебував на задньому сидінні автомобіля разом із загиблим ізраїльтянином.

Пізніше вбивці зупинилися на узбіччі неподалік одного з перехресть, покинули автомобіль і втекли в невідомому напрямку. Вони погрожували Соболевському вогнепальною зброєю і наказали йому залишатися в автомобілі та не повідомляти про злочин правоохоронцям. Підсудний злякався поліції та заїхав у найближчий двір. Незабаром його затримали.

У суді обвинувачений цілковито визнав провину і розповів, що вбитий ізраїльтянин був його давнім другом. За словами Соболевського, між убитим і нападниками виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Згідно з цими свідченнями, вбивці погрожували жертві. Соболевський був незнайомий із ними.

Суд визнав Соболевського винним у заздалегідь не обіцяному приховуванні особливо тяжкого злочину. З огляду на те, що обвинувачуваний понад 6 місяців перебував у СІЗО - з 24 серпня 2017 року по 1 березня 2018 року, - суд визнав, що він відбув призначене покарання.