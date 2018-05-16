 У Києві запрацював ″Фестиваль чемпіонів″ для фанів та гостей фіналу Ліги чемпіонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

У Києві запрацював "Фестиваль чемпіонів" для фанів та гостей фіналу Ліги чемпіонів

На Хрещатику офіційно відкрилася фан-зона уболівальників і гостей фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Тим часом до Києва вирушають поліцейські з Іспанії та Великобританії для допомоги українським колегам.

Ліга Чемпіонів

У столиці України розпочав свою роботу "Фестиваль чемпіонів". Вранці в четвер, 24 травня, на Хрещатику в Києві відбулася церемонія відкриття фестивалю. Спочатку було представлено кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, передає інформагенція "Інтерфакс".

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Кубок чоловічої Ліги чемпіонів виніс легендарний бразильський футболіст Кафу в супроводі мера Києва Віталія Кличка, першого віце-президента Федерації України Назара Холодницького та інших представників київської влади та футболу.

На території "Фестивалю чемпіонів" розміщено локації спонсорів і партнерів УЄФА, де відбуватимуться різні акції і конкурси, під час яких розігруватимуться й квитки на фінал Ліги чемпіонів 26 травня.

Також на території фан-зони розміщено сцену, де з 24 до 26 травня виступатимуть різні українські та закордонні музичні виконавці. Крім того, обладнано міні-футбольне поле, на якому відбудуться турніри для безхатченків, людей з обмеженими можливостями і "Турнір Чемпіонів", в якому візьмуть участь легенди "Реала", "Ліверпуля", українські та іноземні футболісти.

Британські та іспанські поліцейські прибудуть до Києва

Тим часом до Києва приїдуть 12 поліцейських з Іспанії та Великобританії. Про це повідомили в керівництві київської поліції. Європейські поліцейські допомагатимуть українським колегам у комунікації з уболівальниками. В охороні громадського порядку та розкритті злочинів вони участі не братимуть, наголосили в київській поліції, передає інформагенція "Українські новини".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня на полі "Олімпійського" зустрінуться "Ліверпуль" і мадридський "Реал". Очікується, що до Києва прибуде понад 30 тисяч футбольних фанатів обох клубів.

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