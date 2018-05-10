У Києві завершили розслідування вбивства російського екс-депутата Вороненкова

Управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури міста Києва завершило досудове розслідування за фактом вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, вчиненого 23 березня 2017 року в Києві. Про це в четвер, 10 травня, повідомила прес-служба прокуратури.

Нині сторонам кримінального провадження відкрито матеріали слідства. "Після ознайомлення сторін із зазначеними матеріалами, а також матеріалами, які можуть бути у сторони захисту, обвинувальний акт буде спрямовано до суду", - йдеться в повідомленні. Також у прокуратурі нагадали, що зазначене кримінальне провадження містить повідомлення про підозру ймовірним організатору та п'ятьом учасникам вбивства Вороненкова.

Також зазначається, що на даний момент двоє підозрюваних виконавців злочину перебувають під вартою. Крім того, матеріали щодо громадянина РФ Володимира Тюріна, котрий, за версією слідства, є замовником вбивства, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває. Це провадження стосується також двох інших імовірних співучасників злочину, які нині переховуються та перебувають у розшуку. Цими співучасниками вбивства прокуратура вважає уродженця Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця. Останній з 2012 року перебуває в розшуку за економічні злочини. У співучасті у вбивстві також підозрюється Ярослав Тарасенко. Його затримали 16 липня.

Нагадаємо, Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва під стінами готелю Premier Palace. Безпосередній виконавець убивства був поранений охоронцем екс-депутата й згодом помер у лікарні.

На початку вересня 2017 генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що підозрюваний замовник убивства Вороненкова Тюрін перебуває на території РФ і має активні контакти зі злочинними колами і спецслужбами. Свого часу він жив у цивільному шлюбі з Марією Максаковою, котра згодом стала дружиною Вороненкова. У жовтні Тюріну повідомили про підозру в організації цього вбивства. Організатором убивства Вороненкова, на переконання українського генпрокурора, був названий син замовника - Дмитро Тюрін.

Екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков переїхав до Києва в грудні 2016 року. Він отримав українське громадянство і, як стверджує Генеральна прокуратура України (ГПУ), за власною ініціативою дав свідчення в справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.