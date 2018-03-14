 У Києві завершився черговий мітинг прихильників Саакашвілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

У Києві завершився черговий мітинг прихильників Саакашвілі

У центрі Києва без ексцесів завершилась акція незадоволених президентом Порошенком. Мітингарі вимагали змін у політичному житті України.

На одному з мітингів Руху нових сил, 17 грудня 2017 року

На одному з мітингів "Руху нових сил", 17 грудня 2017 року

У центрі Києва на Майдані Незалежності в неділю, 18 березня, пройшов організований партією "Рух нових сил" мітинг з вимогою відставки президента України Петра Порошенка та інших змін у політичному житті України. За даними українських ЗМІ, в акції протесту взяли участь одна-дві тисячі осіб, у руках присутніх були прапори України, а також червоно-чорні прапори.

Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що на мітинг прийшла і депутатка Надія Савченко, якій ГПУ закидає підготовку теракту у Верховній Раді.

Присутні правоохоронці спостерігали за подіями, зокрема, як маніфестанти демонтували конструкції з символікою та написами, присвяченими річниці незаконної анексії Криму. На думку "Руху нових сил", влада установленням цих конструкцій намагалася завадити незадоволеним зібратися на Майдані Незалежності.  

Пізніше поліція повідомила, що таки затримала трьох учасників акції, які брали участь у демонтажі конструкцій.

Лідер "Руху нових сил", колишній очільник Одеської ОДА, позбавлений українського громадянства та видворений політик Михеїл Саакашвілі, який перебуває в Нідерландах,  знову в ефірі українського телебачення заявив про готовність повернутися до України.
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