 У Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

У Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка

Заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що Аркадію Бабченку вистрілили в спину.

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

У Києві ввечері у вівторок, 29 травня, вбили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка.

У повідомленні Національної поліції вказується, що на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі Києва стріляли у ведучого одного з телеканалів. Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті "швидкої". "На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер. Загиблий - громадянин РФ, 1977 року народження", - йдеться в повідомленні поліції. Поліція встановлює обставини злочину.

Заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у соцмережі Facebook написав, що стріляли в Аркадія Бабченка. Стріляли у нього вдома, в спину, зазначив Муждабаєв. Згодом у коментарі інтернет-виданню "Українська правда" він повідомив, що Бабченко "виходив у магазин, повертався вже додому і при вході в квартиру його застрелили".

Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що поки рано говорити про конкретні версії мотивів убивства, але "перша і очевидна версія - це його професійна діяльність", цитує Крищенка інформагенція "Інтерфакс-Україна". При цьому іншими версіями можуть бути "і особисте життя, і конфлікти, не пов'язані з професійною діяльністю".

Народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що вбивця чекав, коли Бабченко повернеться з магазину. "Вбивця його підстерігав на сходах у під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів", - повідомив Геращенко у Facebook. Депутат пообіцяв, що "найкращі слідчі займатимуться розслідуванням" вбивства Бабченка.

Аркадій Бабченко - опозиційний російський журналіст та блогер. У 2017 році він переїхав до України, нібито після погроз на свою адресу, отриманих у Росії. Останнім часом Бабченко працював телеведучим телеканалу ATR.

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