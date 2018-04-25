У Китаї чоловік із ножем убив сімох школярів

Озброєний ножем чоловік убив сімох і поранив ще 12 школярів середньої школи у китайській провінції Шеньсі. Напад відбувся у п'ятницю, 27 квітня, коли діти поверталися зі школи додому, повідомляє інформагенція AFP. Це одна з найбільш смертельних ножових атак за останні роки в Китаї.

Поліція затримала нападника. Поранені діти отримують медичну допомогу, повідомила місцева влада округу Мічжі на півночі провінції Шеньсі, в якому стався напад. За цими даними, напад відбувся невдовзі по шостій вечора за місцевим часом. Вік постраждалих дітей та інші подробиці не повідомляються. Втім, відомо, що у середній школі в КНР зазвичай вчаться діти від 12 до 15 років.

Подібні ножові напади в Китаї скоюються час від часу. Приміром, у лютому озброєний ножем чоловік убив жінку та поранив ще 12 людей у одному з популярних торговельних центрів Пекіна. У січні 2017 року невідомий із кухонним ножем поранив 11 дітей у дитсадку Гуансі-Чжуанського автономного регіону.