У Киргизстані затвердили новий уряд на чолі з Абилгазієвим

Депутати парламенту Киргизстану на позачерговій сесії у п'ятницю, 20 квітня, затвердили склад нового уряду. Його запропонував Мухамметкалий Абилгазієв, який був затверджений на посаді прем'єр-міністра. До цього він керував апаратом президента країни. Призначення уряду підтримали усі 115 депутатів парламенту, передає агенція новин "Інтерфакс".

Структура уряду збережена повністю: прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр і три віце-прем'єри, керівник апарату уряду в ранзі міністра, 12 міністерств та чотири державних комітети. Голів Комітету національної безпеки (ДКНБ) і Комітету у справах оборони відповідно до конституції призначає президент. На посаду першого віце-прем'єра затверджено Кубатбека Боронова, віце-прем'єром з безпеки затверджено Жениша Разакова, який вже обіймав цю посаду в уряді нинішнього президента Сооронбая Жеенбекова.

Свої посади зберегли глава МЗС Киргизії Ерлан Абдилдаєв, міністр фінансів Адилбек Касималієв, глава мін'юсту Айнур Абдилдаєва, міністр культури Султан Жумагулов, глава Мінсільгоспу Нурбек Мурашев. В уряді також залишаються глава мінтрансу Жамшитбек Калілов, глава Мінпраці Тааалайкуль Ісакунова, міністр освіти Гульміра Кудайбєрдиєва. Головою Держкомітету промисловості, енергетики та надрокористування залишиться Уланбек Рискулов.

Напередодні, 19 квітня, Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єр-міністра Сапара Ісакова та уряду країни після того, як парламент більшістю голосів висловив недовіру уряду. Перед тим парламентська опозиція визнала щорічний звіт уряду незадовільним. Коаліція парламентської більшості Киргизстану вважає рішення про недовіру уряду політичним.