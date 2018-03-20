 У Кенії присипили останнього у світі самця північного білого носорога (відео) | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018
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Новини

У Кенії присипили останнього у світі самця північного білого носорога (відео)

Носоріг страждав від артриту і ветеринари мусили його присипити. Вчені США і Великобританії наразі намагаються зберегти гени найближчих родичів цього виду.

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Останнього самця північного білого носорога усипили в Кенії (20.03.2018)

У Кенії присипили останнього в світі самця північного білого носорога. Як повідомили у вівторок, 20 березня, співробітники природного заповідника Ol Pejeta.Conservancy, де утримували тварину, останнім часом їхній підопічний страждав від гострої форми артриту і більшість часу змушений був проводити лежачи. Носорогові на ймення Судан у перерахунку на людський вік було близько 90 років.

Основний клопіт ветеринарів полягав у тому, щоб Судан залишив потомство. На жаль, усі зусилля вчених виявилися безрезультатними через поважний вік носорога. Після його смерті на планеті залишилося лише дві особини даного підвиду - обидві жіночої статі.

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Носоріг на сайті знайомств

У квітні 2017 року Суданові навіть створили жартівливий профіль в додатку для знайомств Tinder, де його назвали "найзавиднішим холостяком світу". Ініціатива мала на меті привернення уваги до проблеми виживання цих тварин.

У 2008 році браконьєри, які торгували цінними рогами носорогів, вбили останніх особин північного підвиду білого носорога, що жили в дикій природі. Наразі вчені США і Великобританії намагаються зберегти їхні гени, використовуючи для цих цілей клітини шкіри і ембріони їхніх близьких родичів - південних білих носорогів. Потенційне потомство, яке виведуть вчені, матиме генетичні ознаки двох підвидів.

  • Брент Стіртон, переможець конкурсу

    Найкращі фотографії дикої природи 2017 року

    Головний переможець конкурсу

    Чорного носорога, застреленого браконьєрами, які спокусилися на його ріг, сфотографував у одному з південноафриканських заповідників нью-йоркський фотограф, уродженець ПАР Брент Стіртон. Музей природознавства в Лондоні оголосив цю роботу переможницею щорічного міжнародного конкурсу знімків дикої природи Wildlife Photographer of the Year. На Землі залишилося близько п'яти тисяч чорних носорогів.

  • Перемога у номінації Кращий молодий фотограф

    Найкращі фотографії дикої природи 2017 року

    Номінація "Кращий молодий фотограф"

    На фотографії, зробленій у джунглях Республіки Конго, зображена рівнинна горила, яка лежить серед дерев і притримує однією лапою кокосовий горіх. Автор цього знімка, фотограф з Нідерландів Даніель Нельсон, здобув перемогу в номінації "Кращий молодий фотограф" конкурсу Wildlife Photographer of the Year Award 2017.

  • Категорія Юний фотограф, вік 11-14 років

    Найкращі фотографії дикої природи 2017 року

    Номінація "Юний фотограф, вік 11-14 років"

    Холодний похмурий день. Глибокий сніг вкрив долину Ламар в Єллоустонському національному парку, розташованому в штаті Вайомінг, США. Ця лисиця полювала поруч з дорогою, як раптом знайшла гусяче яйце. На знімку зображений момент, коли вона намагається закопати безцінну знахідку. Автор фото - американець Ешлі Скаллі.

  • Категорія Ссавці

    Найкращі фотографії дикої природи 2017 року

    Номінація "Ссавці"

    Цих кашалотів-пустунів зняв всесвітньо відомий майстер підводної фотозйомки Тоні Ву, який народився в Китаї. Знімок зроблений в акваторії біля узбережжя Шрі-Ланки. У природі у кашалотів практично немає ворогів. Проте люди тривалий час полювали на цього ссавця. Полювання припинилося лише три десятиліття тому. І тільки зараз поголів'я кашалотів почало повільно, але відновлюватися.

  • Номінація Одиничний знімок

    Найкращі фотографії дикої природи 2017 року

    Номінація "Одиничний знімок"

    Американський фотограф Джастін Хофман часто бере участь у міжнародних екологічних експедиціях, завдання яких - покласти край забрудненню світового океану. Під час однієї з них він займався зйомками біля узбережжя індонезійського острова Сумбава. В об'єктив його камери потрапив морський коник, який схопив ватну паличку, що плавала у брудній воді посеред сміття, - мабуть, сприйняв її за водорості.

  • Категорія Птахи

    Найкращі фотографії дикої природи 2017 року

    Номінація "Птахи"

    Австралійська чагарникова індичка відкладає яйця прямо поруч з будинком автора цього знімка Джеррі Пірса на околиці Сіднея. Цікаво те, що ці птахи не висиджують свої яйця, а закопують їх у місцях, де забезпечується необхідна для інкубації температура. Тут індичка засипає яйця рослинними залишками, які гниють під дією мікроорганізмів.

  • Категорія Амфібії та рептилії

    Найкращі фотографії дикої природи 2017 року

    Номінація "Амфібії та рептилії"

    Американському фоторепортерові Браяну Скеррі вдалося сфотографувати шкірясту морську черепаху. Це один з найстаріших видів черепах у світі. Зараз він перебуває під загрозою зникнення. Скеррі зняв черепаху в резерваті Санді-Пойнт біля острова Санта-Крус, що належить до Віргінських островів США. На тутешніх пляжах ці тварини відкладають яйця.

    Автор: Наталія Корольова


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Останнього самця північного білого носорога усипили в Кенії (20.03.2018)  

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