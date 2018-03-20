У Кенії присипили останнього у світі самця північного білого носорога (відео) | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018

У Кенії присипили останнього в світі самця північного білого носорога. Як повідомили у вівторок, 20 березня, співробітники природного заповідника Ol Pejeta.Conservancy, де утримували тварину, останнім часом їхній підопічний страждав від гострої форми артриту і більшість часу змушений був проводити лежачи. Носорогові на ймення Судан у перерахунку на людський вік було близько 90 років.

Основний клопіт ветеринарів полягав у тому, щоб Судан залишив потомство. На жаль, усі зусилля вчених виявилися безрезультатними через поважний вік носорога. Після його смерті на планеті залишилося лише дві особини даного підвиду - обидві жіночої статі.

Носоріг на сайті знайомств

У квітні 2017 року Суданові навіть створили жартівливий профіль в додатку для знайомств Tinder, де його назвали "найзавиднішим холостяком світу". Ініціатива мала на меті привернення уваги до проблеми виживання цих тварин.

У 2008 році браконьєри, які торгували цінними рогами носорогів, вбили останніх особин північного підвиду білого носорога, що жили в дикій природі. Наразі вчені США і Великобританії намагаються зберегти їхні гени, використовуючи для цих цілей клітини шкіри і ембріони їхніх близьких родичів - південних білих носорогів. Потенційне потомство, яке виведуть вчені, матиме генетичні ознаки двох підвидів.