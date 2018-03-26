У Кемерові відбувається масовий стихійний мітинг

На площі Рад в російському місті Кемерово у вівторок, 27 березня, розпочався масовий мітинг, присвячений пожежі в ТРЦ "Зимова вишня", внаслідок якої загинули кілька десятків осіб. Про це повідомляє кореспондент інформагенції "Інтерфакс-Сибір". Учасники мітингу, які заповнили всю центральну площу міста, неодноразово вимагали відставки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, звинувачуючи його в бездіяльності і замовчуванні інформації про пожежу.

До площі під'їхали шість автобусів зі співробітниками поліцейського спецпідрозділу ОМОН, а також п'ять автомобілів "швидкої допомоги". Пізніше на площу під'їхали ще два автобуси з поліцейськими, шість мікроавтобусів і близько десятка легкових автомобілів. Співробітники Росгвардіі вишикувалися в кілька рядів біля входу в будівлю обладміністрації.

Путін на місці імпровізованого меморіалу загиблим дітям у Кемерові

Того ж дня Кемерово відвідав президент Росії Володимир Путін, який, зокрема, провів незаплановану зустріч з ініціативною групою громадян, які висловлювали недовіру до ходу розслідування пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня". Він заявив, що нема ніякого сенсу сумніватися в офіційних даних щодо кількості загиблих під час пожежі. "Зараз тут працює слідча група зі ста осіб. Її роботу очолює керівник Слідчого комітету. Навіть не сумнівайтеся, всіх винних буде покарано", - сказав Путін. На думку президента, людські життя було втрачено через "злочинну халатність і нехлюйство".

Мер міста Ілля Середюк і ініціативна група громадян, близько 15 осіб, відправилися перевіряти кількість загиблих до моргу судмедекспертизи, де з ними зустрівся Путін. Під час розмови мер міста визнав, що остання перевірка будівлі проводилася в 2016 році, пише "Інтерфакс".

Нагадаємо, що пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово сталася 25 березня. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовано кінозали і в неділю було багато дітей. За останніми даними, загинули 64 людини. Госпіталізовано ще 13 осіб.