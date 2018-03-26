У Кембриджі попрощались зі Стівеном Гокінгом

На церемонію прощання з астрофізиком Стівеном Гокінгом до церкви в Кембриджі зійшлися сотні людей, серед яких родичі, друзі, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу, кіно та вчені.
Церемонія прощання з відомим астрофізиком Стівеном Гокінгом відбулась в суботу, 31 березня, в церкві міста Кембридж. Провести вченого в останню путь зібралися члени родини, шанувальники, друзі, колеги, бізнесмени, представники шоу-бізнесу та кіно, передає інформагенція dpa.
Серед запрошених на церемонію - бізнесмен Ілон Маск, драматург Алан Бенетт, модель Лілі Коул, гітарист гурту Queen та фізик за освітою Браян Мей, а також ірландський комік і телеведучий Дара О Бріен. Останній свого часу долучився до створення документальної стрічки про Гокінга. Попрощатися з ученим прийшов і кіноактор Едді Редмайн, який зіграв Гокінга у картині "Теорія усього" (The Theory of Everything).
Видатний британський фізик та популяризатор науки Стівен Гокінг помер на 77-му році життя в ніч на 14 березня. Ще на початку 1960-х у 21-річному віці Гокінгу діагностували боковий аміотрофічний склероз, що згодом призвів до паралічу. Лікарі пророкували фізикові недовгий вік, проте той перевершив усі їхні сподівання. Спочатку він перейшов на милиці, згодом - пересів у інвалідний візок. Потім він отримав своє знамените моторизоване "крісло" та комп'ютер, який допомагав йому синтезувати мову та працювати - рухомим залишився лише один м'яз щоки.
В історію науки Гокінг увійшов насамперед дослідженнями природи чорних дір та сингулярності. 1988 року вийшла його перша книга для широкого загалу під назвою "Коротка історія часу", що й досі зберігає статус бестселера. Його вважають "науковцем-зіркою номер один", зокрема завдяки тому, що він охоче роз'яснював складні речі доступною мовою, а також брав участь у всіляких шоу.
Прах ученого поховають у Вестмінстерському абатстві біля могили легендарного британського фізика та математика Ісаака Ньютона.
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