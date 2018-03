У Кембриджі попрощались зі Стівеном Гокінгом

Церемонія прощання з відомим астрофізиком Стівеном Гокінгом відбулась в суботу, 31 березня, в церкві міста Кембридж. Провести вченого в останню путь зібралися члени родини, шанувальники, друзі, колеги, бізнесмени, представники шоу-бізнесу та кіно, передає інформагенція dpa.

Прощання зі Стівеном Гокінгом

Серед запрошених на церемонію - бізнесмен Ілон Маск, драматург Алан Бенетт, модель Лілі Коул, гітарист гурту Queen та фізик за освітою Браян Мей, а також ірландський комік і телеведучий Дара О Бріен. Останній свого часу долучився до створення документальної стрічки про Гокінга. Попрощатися з ученим прийшов і кіноактор Едді Редмайн, який зіграв Гокінга у картині "Теорія усього" (The Theory of Everything).

Попрощатись з Гокінгом прийшли його друзі й колеги

Видатний британський фізик та популяризатор науки Стівен Гокінг помер на 77-му році життя в ніч на 14 березня. Ще на початку 1960-х у 21-річному віці Гокінгу діагностували боковий аміотрофічний склероз, що згодом призвів до паралічу. Лікарі пророкували фізикові недовгий вік, проте той перевершив усі їхні сподівання. Спочатку він перейшов на милиці, згодом - пересів у інвалідний візок. Потім він отримав своє знамените моторизоване "крісло" та комп'ютер, який допомагав йому синтезувати мову та працювати - рухомим залишився лише один м'яз щоки.

В історію науки Гокінг увійшов насамперед дослідженнями природи чорних дір та сингулярності. 1988 року вийшла його перша книга для широкого загалу під назвою "Коротка історія часу", що й досі зберігає статус бестселера. Його вважають "науковцем-зіркою номер один", зокрема завдяки тому, що він охоче роз'яснював складні речі доступною мовою, а також брав участь у всіляких шоу.

Прах ученого поховають у Вестмінстерському абатстві біля могили легендарного британського фізика та математика Ісаака Ньютона.

Стівен Гокінг: кіно, музика та жінки У мультфільмах Герой Стівена Гокінга неодноразово з'являвся у мультфільмах - у науково-фантастичній "Футурамі" та комедійних "Сімпсонах". Своїх персонажів вчений завжди озвучував сам.

Стівен Гокінг: кіно, музика та жінки "Теорія великого вибуху" У 2012 році вчений зіграв самого себе у популярному американському серіалі про фізиків "Теорія великого вибуху". До цього Гокінг знімався в епізоді фантастичного серіалу "Зоряний шлях". На фото - актори Маїм Бялік та Джим Парсонс.

Стівен Гокінг: кіно, музика та жінки Наука для всіх У своїх книгах Стівен Гокінг пояснював, як влаштований світ, зрозумілою мовою. На честь вченого названа нагорода - медаль Стівена Гокінга, яку щорічну вручає Лондонське королівське товариство за внесок в популяризацію науки.

Стівен Гокінг: кіно, музика та жінки Фільм про молодість Гокінга У 2014 році вийшла біографічна стрічка Джеймса Марша "Теорія всього" (The Theory of Everything), яка розповідає про молодість Стівена Гокінга. За головну роль у фільмі британський актор Едді Редмейн (на фото) отримав "Оскара", "Золотий глобус" та приз Британської академії кіно та телевізійних мистецтв.

Стівен Гокінг: кіно, музика та жінки Гокінг і жінки В одному з інтерв'ю Стівен Гокінг порадив дівчатам з розбитим серцем концентруватись на вивченні фізики: це врятує їхню душу від душевних страждань. На фото - відвідувачки його відеоконференції в Єрусалимі. Вчений неодноразово повторював, що найбільшою загадкою для нього залишається ... жінка!

Стівен Гокінг: кіно, музика та жінки Стівен Гокінг та Бенедикт Камбербетч У 2004 році телерадіокомпанія BBC випустила біографічну картину "Гокінг" про університетське життя вченого. Головну роль виконав британський актор Бенедикт Камбербетч.

Стівен Гокінг: кіно, музика та жінки Стівен Гокінг та "Монті Пайтон" У 2015 році Стівен Гокінг записав кавер на пісню Galaxy Song комік-групи "Монті Пайтон". У відео, створеному британцями, вчений подорожує Всесвітом. На фото - фрагмент з кліпу. Автор: Ксенія Сафронова