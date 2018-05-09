 У Каннах змагається фільм ″Донбас″ Сергія Лозниці | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 09.05.2018
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Культура й стиль життя

У Каннах змагається фільм "Донбас" Сергія Лозниці

9 травня на міжнародному кінофестивалі в Каннах відбудеться прем'єрний показ фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас". Стрічка бере участь в одній із конкурсних програм фестивалю.

Кадр з к/ф Донбас: Коли речі перестають називатися своїми іменами.

Кадр з к/ф "Донбас: "Коли речі перестають називатися своїми іменами".

Художній фільм українського режисера Сергія Лозниці знову бере участь у міжнародному кінофестивалі в Каннах. Цього разу Лозниця представить глядачам і журі стрічку "Донбас". Вона відкриє 9 травня одну з конкурсних програм фестивалю - "Особливий погляд". Її покажуть широкій публіці вперше.

Фільм "Донбас" знято за мотивами реальних подій у східному регіоні України, охопленому війною. Він є спільною постановкою компаній з Німеччини, України, Франції, Нідерландів і Румунії. 

У центрі уваги фільму, як зазначається на сайті української компанії-копродюсера Arthouse Traffic, перебувають "люди, вимушені пристосовуватись до життя в умовах, коли розпадаються інститути влади, сімейні та професійні зв'язки, коли речі перестають називатися своїми іменами". Зйомки відбувалися минулої зими у Кривому Розі.

Сергій Лозниця

Сергій Лозниця

Лозниця був і режисером, і сценаристом. Він зазначив, що щасливий поділитися фільмом з найвимогливішою, досвідченою та чутливою публікою - журі та глядачами Каннського фестивалю: "Для мене дуже важливо звернути увагу творців та політиків на проблему Донбасу. Наскільки я можу судити, це головна проблема нашого часу. Йдеться не про один регіон, країну або політичну систему; а про людство і цивілізації в цілому. Про кожного з нас - сьогодні."

Німецька компанія-копродюсер Ma.ja.de. Film так описує новий фільм Лозниці: "Донбас. Східна Україна. Країна розпадається. Світ рушиться. Руйнуються усталені образи. Із висоти пташиного польоту історії ми бачимо надзвичайну боротьбу "глобальних гравців". А як живеться там, унизу, на землі, людям, які щодня мусять виживати в цьому вогні? Як виживає людство й Донбас?" 

Кадр з к/ф Донбас Сергія Лозниці

Кадр з к/ф "Донбас" Сергія Лозниці

Сергій Лозниця - частий гість кінофестивалю в Каннах. Українського режисера білоруського походження Канни відкрили для себе в 2010 році, коли в конкурсі йшов його фільм "Щастя моє". У 2012 році тут показали його картину "В тумані", а в 2014 році - документальну стрічку "Майдан". Фільм "В тумані" за повістю Василя Бикова виборов премію Міжнародної федерації кінопреси ФІПРЕССІ.

У 2017 році Лозниця показав на Лазурному березі фільм "Лагідна", знятий російською та з російськими акторами. Тоді цей фільм був учасником основної програми фестивалю.

Вихід фільму "Донбас" в український прокат запланований на 2018 рік. 

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DW.COM

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