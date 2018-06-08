У Канаді розпочався саміт Великої сімки

У канадському місті Ла-Мальбе в районі Шарлевуа-Ест в п'ятницю, 8 червня, розпочався саміт країн Великої сімки (G7). Зустріч проходить на тлі розбіжностей між США та іншими учасниками групи з багатьох питань, зокрема торгівлі, кліматичних змін та ядерної угоди з Іраном. Безпосередньо перед його початком президент США Дональд Трамп спричинив додаткові дискусії, несподівано заявивши про необхідність повернути до клубу провідних демократій Росію, яку виключили з нього в 2014 році через анексію Криму.

Чотири європейські країни-учасниці G7 одразу ж постаралися продемонструвати єдність позиції в цьому питанні. У французькій делегації повідомили агентству AFP, що на окремій зустрічі лідери Франції, Німеччини, Великобританії та Італії домовилися не допустити повернення Росії до складу клубу. В якості поступки Італії, прем’єр якої підтримав ідею Трампа, вони вирішили розглянути можливість діалогу із РФ. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) згодом, після першого засідання лідерів G7, підтвердила спільну позиціїю європейських країн щодо Росії.

На першій зустрічі лідери G7 обговорили теми економічного зростання та торгівлі. Очікується, що дискусії з останнього питання будуть важкими через позицію США. Перед початком саміту Трамп заявив про "несправедливі торговельні угоди з країнами G7".

Експерти прогнозували, що саміт може завершитися без заключного комюніке, в якому окреслюють напрямки спільної політики, через розбіжності між США та іншими країнами. Це припущення підтвердила і канцлерка Німеччини, яка за підсумками першого засідання зазначила, що відсутність заключного комюніке стане проявом "чесності", якщо розбіжності не вдасться подолати.