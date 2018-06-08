 У Канаді розпочався саміт Великої сімки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Канаді розпочався саміт Великої сімки

Зустріч лідерів G7 розпочалася на тлі розбіжностей між США та іншими учасниками у питаннях повернення Росії до складу групи, торгівлі, клімату та ядерної угоди з Іраном.

Лідери країн Великої сімки та ЄС перед початком саміту в Канаді

Лідери країн Великої сімки та ЄС перед початком саміту в Канаді

У канадському місті Ла-Мальбе в районі Шарлевуа-Ест в п'ятницю, 8 червня, розпочався саміт країн Великої сімки (G7). Зустріч проходить на тлі розбіжностей між США та іншими учасниками групи з багатьох питань, зокрема торгівлі, кліматичних змін та ядерної угоди з Іраном. Безпосередньо перед його початком президент США Дональд Трамп спричинив додаткові дискусії, несподівано заявивши про необхідність повернути до клубу провідних демократій Росію, яку виключили з нього в 2014 році через анексію Криму.

DW.COM

Ідея Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки не знайшла підтримки серед переважної більшості країн G7. Лише новий прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає такий крок правильним. (08.06.2018)

Імовірно, світові лідери не зможуть сформулювати заключну заяву на саміті Великої сімки. У дипломатичних колах кажуть, що каменем спотикання стане позиція США з низки питань. (04.06.2018)

Чотири європейські країни-учасниці G7 одразу ж постаралися продемонструвати єдність позиції в цьому  питанні. У французькій делегації повідомили агентству AFP, що на окремій зустрічі лідери Франції, Німеччини, Великобританії та Італії домовилися не допустити повернення Росії до складу клубу. В якості поступки Італії, прем’єр якої підтримав ідею Трампа, вони вирішили розглянути можливість діалогу із РФ. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) згодом, після першого засідання лідерів G7, підтвердила спільну позиціїю європейських країн щодо Росії. 

На першій зустрічі лідери G7 обговорили теми економічного зростання та торгівлі. Очікується, що дискусії з останнього питання будуть важкими через позицію США. Перед початком саміту Трамп заявив про "несправедливі торговельні угоди з країнами G7".

Експерти прогнозували, що саміт може завершитися без заключного комюніке, в якому окреслюють напрямки спільної політики, через розбіжності між США та іншими країнами. Це припущення підтвердила і канцлерка Німеччини, яка за підсумками першого засідання зазначила, що відсутність заключного комюніке стане проявом "чесності", якщо розбіжності не вдасться подолати. 

Дивитись відео 00:56
Now live
00:56 хв

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

Також за темою

G7 Gipfel in Kanada Donald Trump

Трамп виступає за повернення Росії до Великої вісімки 08.06.2018

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має знову повернутися до складу Великої вісімки, з якої її виключили в 2014 році через анексію українського Криму. Ідею Трампа підтримав прем'єр Італії Джузеппе Конте.

Japan Flaggen der G7-Mitgliedsstaaten 2016

Учасники G7 не підтримують ідею Трампа про повернення Росії до клубу 08.06.2018

Ідея Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки не знайшла підтримки серед переважної більшості країн G7. Лише новий прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає такий крок правильним.

USA Donald Trump

Дипломати побоюються проблем на саміті G7 через Трампа 04.06.2018

Імовірно, світові лідери не зможуть сформулювати заключну заяву на саміті Великої сімки. У дипломатичних колах кажуть, що каменем спотикання стане позиція США з низки питань.

Докладно

Мітинг на підтримку вступу України в НАТО в Києві, 2014 рік

Україна і НАТО: співпраця попри блокування Угорщини

Попри блокування Будапештом роботи комісії Україна-НАТО співпраця Києва з Альянсом триває. 

Porsche Cayenne Diesel (Getty Images/S. Gallup)

Porsche святкує 70-й день народження

Porsche святкує черговий ювілей і б'є рекорди продажів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  