У Данії заборонили закривати обличчя в громадських місцях

Данські законодавці у четвер, 31 травня, схвалили заборону щодо носіння у громадських місцях предметів одягу, які повністю закривають обличчя. Таким чином, поза законом опиняються паранджа та нікаб, які носять окремі мусульманки, зазначає агенція Reuters. Заборона набуде чинності від 1 серпня.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Велика різноманітність Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Шейла Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хіджаб аміра Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Хімар Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Чадра Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Нікаб Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця? Паранджа Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані. Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович



Законопроект був поданий правоцентристським урядом, його також підтримали соціал-демократи та праві популісти, додає агентство новин AFP. За перше порушення штрафуватимуть на суму до тисячі крон (134 євро), за наступні - до вдесятеро більшої суми. За статистикою 2010 року, яку наводить dpa, повністю закривали обличчя у майже шестимільйонній Данії усього близько двох сотень жінок.

Минулого року Європейський суд з прав людини підтримав аналогічну заборону в Бельгії.