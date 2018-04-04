 У Греції затримали понад 60 мігрантів та контрабандистів-українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

У Греції затримали понад 60 мігрантів та контрабандистів-українців

Берегова охорона Греції затримали 64 мігрантів та трьох перевізників з України. Мігрантів намагалися переправити до Італії.

Мігранти в одному з таборів для біженців у Греції (фото з архіву)

Мігранти в одному з таборів для біженців у Греції (фото з архіву)

У Греції біля півострова Пелопоннес берегова охорона країни затримала 64 мігрантів та трьох перевізників людей. "Вони намагалися перебратися до Італії. Контрабандисти походять з України", - заявив у понеділок, 9 квітня, офіцер берегової охорони агенції dpa.

Раніше грецька державна радіокомпанія (ERA) повідомила, що мігрантів спочатку невеликими групами доправили мікроавтобусами з Афін до порту в містечку Кіліні, а потім малими човнами переправляли на яхту біля грецького узбережжя. За цим спостерігали рибалки, які й повідомили про підозрілі пересування береговій охороні. 

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Серед мігрантів було щонайменше 20 неповнолітніх. Всі вони почуваються добре і повинні бути розміщені в таборі для біженців на заході Греції, повідомило державне радіо.

Після закриття "балканського маршруту" в 2016 році, тисячі мігрантів залишилися в Греції. Майже кожного дня поліція виявляє невеликі групи людей, які намагаються перебратися в інші країни Європи. Контрабандисти обіцяють мігрантам переправити їх через ділянки уздовж "балканського маршрту", які не охороняються, або ж морем до Італії.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції, у 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії, а за останні чотири роки кількість загиблих при спробі дістатися берегів Європи становить понад 20 тисяч.
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