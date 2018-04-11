 У ГПУ не бачать складу злочину в діях Холодницького | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

У ГПУ не бачать складу злочину в діях Холодницького

Генпрокурор України Юрій Луценко не бачить складу кримінального злочину в діях керівника САП Назара Холодницького. Останній зараз перебуває у відпустці.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не бачить у діях спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького складу кримінального злочину. Про це він заявив у понеділок, 16 квітня, повідомляє агентство "Українські Новини".

До цього висновку генпрокурор дійшов, проаналізувавши записи, зроблені в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). "Записи аналізували Ситник (голова Національного антикорупційного бюро України. - Ред.) і я. У них явно вбачаються дисциплінарні порушення. Можу із упевненістю сказати, що хабарів, які одержував або вимагав Холодницький, там не зафіксовано, кримінального переслідування я не вбачаю", - сказав Луценко.

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Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, якого підозрюють в розголошенні даних. Він відкидає всі звинувачення. (03.04.2018)

НАБУ обвинуватило Назара Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Звільнити його вимагає генпрокурор Юрій Луценко. Тим часом сам Холодницький усі обвинувачення відкидає. (30.03.2018)

За його словами, записи розмов Холодницького свідчать тільки про грубе порушення нормативних документів прокуратури. Луценко також повідомив, що прослуховування Холодницького було встановлено у зв'язку з тим, що слідство зафіксувало контакти особи, підозрюваної в шахрайстві, з оточенням керівництва САП.

Тим часом обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує перший заступник керівника САП Максим Грищук, повідомив Луценко. За його словами, Холодницький поки перебуває у відпустці. Генпрокурор також повідомив, що за час відсутності Холодницького підписав кілька документів САП і надалі це робитиме, поки той не вийде на роботу, оскільки деякі документи може підписати тільки він або заступник генпрокурора.

Нагадаємо, що на початку квітня Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження проти Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування. Керівник САП відкидав усі звинувачення.
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