 У Гаазі розглядають апеляцію екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Гаазі розглядають апеляцію екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича

Адвокат Радована Караджича домагається виправдання його чи початку нового судового процесу проти екс-лідера боснійських сербів. У 2016 році його засудили до 40 років ув'язнення за геноцид і воєнні злочини.

Радован Караджич перед судом у Гаазі, квітень 2018

Радован Караджич перед судом у Гаазі

У Гаазі в понеділок, 23 квітня, розпочався дводенний розгляд апеляції екс-лідера боснійських сербів періоду війни в Югославії Радована Караджича. Апеляцію розглядає Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (MICT), створений після закінчення мандату Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (ICTY).

DW.COM

Процес над Радованом Караджичем закінчився тривалим тюремним вироком. Жертви можуть бути задоволені, але Боснії ще треба працювати над своїм минулим. (25.03.2016)

Обвинувачення вимагатиме довічного ув'язнення для колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Наступного тижня мають розпочатися останні слухання у справі. (27.09.2014)

Караджич подав апеляцію на вирок у 40 років ув'язнення. Це рішення в березні 2016 року виніс Міжнародний трибунал ООН. Підсудного визнали винним у геноциді в Сребрениці, воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час Боснійської війни 1992-1995 років.

Приводом для апеляції Караджич вважає те, що його засудили в політичному процесі, передає інформагенція AFP. Адвокат захисту Пітер Робінсон закликав суддів виправдати 72-річного Караджича або розпочати новий судовий процес, пише dpa.

Раніше прокурори Міжнародного трибуналу ООН теж оскаржили вирок 2016 року, вимагаючи довічного ув'язнення для Караджича, адже вважають його занадто м'яким.

У 1990-х роках Караджич був президентом Республіки Сербської в Боснії та головнокомандувачем її збройних сил. Його затримали в липні 2008 року. До того Караджич проживав у Белграді під сфальшованим іменем Драган Дабіч та лікував методами нетрадиційної медицини хворих на депресію.

Серед 11 пунктів обвинувачення, висунутих Караджичу в Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, два стосувалися геноциду - різанини близько 8 тисяч мусульманських хлопців та чоловіків у Сребрениці в липні 1995 року, а також облоги Сараєва, яка тривала 44 місяці під час Боснійської війни. Караджича визнали винним за 10 пунктами обвинувачення. Сам Караджич свою провину не визнає.

Також за темою

Вирок трибуналу ООН для "боснійського м’ясника" (22.11.2017) 22.11.2017

22 листопада Міжнародний трибунал ООН присудив пожиттєве ув'язнення Ратко Младичу. Младич - одна з ключових дійових осіб боснійської війни, що забрала життя 100 тисяч людей. Його звинувачують у геноциді в Сребрениці у 1995 році та інших тяжких злочинах проти мусульман.

Niederlande Urteil Ratko Mladic

Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику" 22.11.2017

Шість років Гаазький трибунал розглядав справу колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича. Тепер йому нарешті винесли вирок - через 27 років після закінчення Боснійської війни.

Schweiz Naser Oric in Bern festgenommen

Суд виправдав екс-командувача боснійських мусульман Насера Орича 09.10.2017

Суд у Боснії та Герцеговині виправдав екс-командувача угрупування військ боснійських мусульман у Сребрениці Насера Орича.

Докладно

Антисоросівські плакати в Угорщині

Великий переїзд

Інститути Сороса розмірковують над тим, щоб залишити Угорщину. 

Торгова представниця України Наталія Микольська у Брюсселі

Експорт з України до ЄС зріс цього року на 27 відсотків

Торгова представниця України Наталія Микольська назвала зростання експорту з України до ЄС тенденцією. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  