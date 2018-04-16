У Гаазі розглядають апеляцію екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича

У Гаазі в понеділок, 23 квітня, розпочався дводенний розгляд апеляції екс-лідера боснійських сербів періоду війни в Югославії Радована Караджича. Апеляцію розглядає Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів (MICT), створений після закінчення мандату Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (ICTY).

Караджич подав апеляцію на вирок у 40 років ув'язнення. Це рішення в березні 2016 року виніс Міжнародний трибунал ООН. Підсудного визнали винним у геноциді в Сребрениці, воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час Боснійської війни 1992-1995 років.

Приводом для апеляції Караджич вважає те, що його засудили в політичному процесі, передає інформагенція AFP. Адвокат захисту Пітер Робінсон закликав суддів виправдати 72-річного Караджича або розпочати новий судовий процес, пише dpa.

Раніше прокурори Міжнародного трибуналу ООН теж оскаржили вирок 2016 року, вимагаючи довічного ув'язнення для Караджича, адже вважають його занадто м'яким.

У 1990-х роках Караджич був президентом Республіки Сербської в Боснії та головнокомандувачем її збройних сил. Його затримали в липні 2008 року. До того Караджич проживав у Белграді під сфальшованим іменем Драган Дабіч та лікував методами нетрадиційної медицини хворих на депресію.

Серед 11 пунктів обвинувачення, висунутих Караджичу в Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії, два стосувалися геноциду - різанини близько 8 тисяч мусульманських хлопців та чоловіків у Сребрениці в липні 1995 року, а також облоги Сараєва, яка тривала 44 місяці під час Боснійської війни. Караджича визнали винним за 10 пунктами обвинувачення. Сам Караджич свою провину не визнає.